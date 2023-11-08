شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي لبناء السفن» تكشف عن البيت العائم في معرض القوارب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أبوظبي لبناء السفن» مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، حيث ستعرض أحدث ابتكاراتها - قارب البيت العائم 24-A. وبالاعتماد على خبرتها المتنوعة في القطاع، يمكن لشركة أبوظبي لبناء السفن تخصيص القارب للاستعمالات السكنية أو التجارية أو العسكرية.

وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «يعد إطلاق قارب البيت العائم 24-A في معرض أبوظبي الدولي للقوارب إنجازاً استراتيجياً، إذ يمثّل هذا الحدث المهم فرصة مثالية لإبراز التقدّم الملحوظ الذي أحرزناه في تصميم السفن العالمية المستوى. وتُؤكد إضافة القارب 24-A إلى محفظة أبوظبي لبناء السفن التزامنا المتجدد بتلبية احتياجات القطاعين الأمني والبحري، إضافة إلى متطلبات القطاعين الملاحي المدني والفاخر على حد سواء».

وتم تصميم قارب البيت العائم 24-A باستخدام أحدث التجهيزات العالية الجودة، حيث يقدّم تجربة معيشية فريدة. كما أن التصميم الداخلي المزوّد بنظام المنزل الذكي يتميز بكونه أنيق وعملياً، ويُوفر مساحة كبيرة للترفيه والاسترخاء. ويحتوي القارب على غرفتي نوم رئيسيتين، وإطلالات بانورامية على البحر، وسطح علوي مكشوف مُزوّد بمحطّة حديثة للتحكم عن بعد، إلى جانب مستوى سفلي للقارب يتضمن شامل المرافق والخدمات.