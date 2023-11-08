شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بي وورلد» و«زاجل» تتعاونان في رقمنة شحن البضائع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت «زاجل» اتفاقية جديدة مع موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد»، بهدف تحسين كفاءة حركة الشحنات، وتطوير عمليات الشحن بالاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة. وفي هذا الإطار، وقّعت شركة زاجل اتفاقية مع «دي بي وورلد» تحصل بموجبها على الحلول التكنولوجية المتطورة التي توفرها «دي بي وورلد» انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية. وتركّز الاتفاقية على تطوير التقنيات المستخدمة في مجال الشحن، بهدف تحسين وتبسيط العمليات في هذا القطاع الحيوي.

وتؤكد الاتفاقية التزام زاجل بتسخير التكنولوجيا المتطورة، لتعزيز جودة خدمات الشحن التي تقدمها لعملائها، ما يمثل خطوة حيوية في مسيرة تطوير عملياتها، لتصبح أكثر كفاءة واعتماداً على التكنولوجيا. تتمثل أحد الجوانب الرئيسية للاتفاقية بتوفير منصة موحدة لإدارة الشحنات، ما سيمكن زاجل من تعزيز كفاءة عمليات الشحن، من خلال زيادة فاعلية التحكم بالشحنات.

وفي إطار حديثه عن هذه الاتفاقية، قال نبيل الخرابشة، نائب رئيس المجموعة لمبيعات المنتجات الرقمية لدى «دي بي وورلد»: «يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة «دي بي وورلد» لدمج حلولها الرقمية المتقدمة في مجال الشحن في عملياتنا. ومن المؤكد أنّ هذا التعاون سيسهم في الارتقاء بمستوى خدماتنا ويمكّننا من تقديم تجربة لا تُضاهى لعملائنا».

تمثل هذه الاتفاقية بين شركة «زاجل» و «دي بي وورلد» خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات اللوجستية. وعبر الاستفادة من هذه الحلول الرقمية المتقدمة، ستعمل «زاجل» على تطوير العمليات اللوجستية وتعيين معايير جديدة في مجال الكفاءة ورضا العملاء.