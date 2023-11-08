شكرا لقرائتكم خبر عن «سند» تفتتح مركز صيانة جديد في أبوظبي.. 30 مليار درهم عقود حتى 2035 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «سند» افتتاح مركزها المعتمد لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات «ليب» في أبوظبي، وهو الأول من نوعه في منطقة جنوب آسيا (الهند وباكستان) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعد هذا إنجازاً استثنائياً، حيث سيوفر على مساحته التي تصل إلى 5,000 متر مربع في منشأة سند الجديدة والمتطوّرة في أبوظبي قدرات وتقنيات متقدمة تدعم الشبكة العالمية لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب».

وكشف منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، أن الشركة لديها عقود بقيمة 30 مليار درهم حتى عام 2035.

يأتي الإعلان عن افتتاح مركز «سند» لصيانة وإصلاح وَعمرة محرّكات «ليب» عقب توقيع اتفاقية مدتها 11 عاماً، خلال معرض باريس الجوي في شهر يونيو 2023، مع شركتي «جنرال إلكتريك للطيران» و«سافران لمحرّكات الطائرات»، المزوّدين العالميين الرائدين للمحرّكات النفاثة ومكوّنات وأنظمة الطائرات. وبموجب الاتفاقية، وسّعت سند خدماتها كي تشمل صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «سي إف إم إنترناشيونال» من الجيل الجديد «ليب 1 - أيه» و«ليب 1 - بي» التي تشغل عائلة طائرات «إيرباص A320 نيو» و«بوينغ 737 ماكس»، والتي اكتسبت شهرة عالمية بفضل موثوقيتها وكفاءتها في استهلاك الوقود.

وخلال حفل خاص أقامته «سند» لافتتاح مركزها الجديد في أبوظبي، عرضت الشركة أول محرّك «ليب» تمّ إدخاله وإنجاز العمل عليه في وقت قياسي، لتعلن سند بذلك انطلاق برنامج صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» مع أول محرّك من هذا الطراز من شركة «فلاي دبي»، والذي بدأ العمل عليه خلال شهر من توقيع الاتفاقية وتمّ إنجازه بعد 4 أشهر فقط. وبموجب الاتفاقية، من المقرر أن يقدم مركز سند الجديد خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة لأكثر من 450 محرّكاً من طراز «ليب».

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علامة بارزة

بهذه المناسبة، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»: «يُمثل افتتاح مركز سند لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» علامة بارزة في مسيرة قطاع الطيران في أبوظبي، نعزّز من خلالها شراكتنا مع «جنرال إلكتريك للطيران» و«سافران لمحرّكات الطائرات». وتفخر سند بكونها أول شركة في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقديم خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» المعروفة بأدائها الاستثنائي وكفاءة استهلاكها للوقود، والتي رسخت سمعتها الرائدة مع طلب استثنائي يتجاوز 10,000 محرّك على مستوى العالم. ويتيح تطوير هذه القدرات في دولة الإمارات فرصة أمام المشغّلين في قطاع الطيران لتحقيق معايير عالية على صعيد الاستدامة، والحدّ من البصمة الكربونية الناجمة عن نقل المحرّكات للصيانة خارج منطقتنا».

وأضاف جناحي: «نحن متحمسون بشأن فرص العمل التي سيوفرها هذا المشروع لفريق عملنا الموهوب في سند، وفي أبوظبي عموماً. ولن تقتصر أهمية هذا المشروع على تعزيز الكفاءة التشغيلية لمحرّكات «ليب» فحسب، بل ستساهم أيضاً في تمكين سمعة أبوظبي كمركز عالمي رائد للطيران، من خلال تقديم خدماتنا المتميزة لهذا الطراز من المحرّكات الأكثر مبيعاً على مستوى قطاع الطيران التجاري العالمي».

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شراكة وابتكار

من جانبه، قال جون سلاتيري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «جنرال إلكتريك للطيران»: «يؤكد تعاوننا مع سند في هذا المشروع قوّة الشراكة والابتكار في قطاع الطيران، حيث إنّ التزام سند بالتميز والسرعة في إنشاء مركزها المتطوّر لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» يجعلها جزءاً أساسياً من الشبكة العالمية المفتوحة لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب». ومع اعتزازنا بالمشاركة في هذه الرحلة الاستثنائية، نتطلّع إلى سنوات عديدة قادمة من تعاوننا الناجح مع سند».

وقال نيكولاس بوتييه، نائب الرئيس للدعم والخدمات في شركة «سافران لمحركات الطائرات»: «تساهم القدرات الجديدة والمتطوّرة التي تتمتع بها سند في دعم توسعة شبكتنا العالمية من محركات «سي إف إم إنترناشيونال» لمعالجة الارتفاع في الطلب على صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب»، ومواصلة تقديم الدعم والابتكار لعملائنا من شركات الطيران وفق أعلى المعايير».

وبدوره، قال ميك هيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات في «فلاي دبي»: «يعدّ إنشاء مركز سند لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» في دولة الإمارات خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في عملياتنا، حيث يوفر لنا حلولاً محلية تحدّ من حاجتنا إلى إرسال المحركات للصيانة خارج البلاد، الأمر الذي يتوافق مع التزامنا بالكفاءة البيئية والتشغيلية. ويسرّ فلاي دبي أن تكون من أوائل شركات الطيران التي استفادت من مركز سند لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات، حيث تؤكد سرعة بدء العمليات وإنجازها في زمن قياسي لخدمة أول محرّكاتنا من طراز «ليب» في المركز الجديد، خبرة سند وكفاءتها والتزامها. ونحن واثقون بأن الشراكة مع «سي إف إم إنترناشيونال» وسند ستضمن تشغيل محركات «ليب» في أسطولنا بكفاءة وموثوقية، وتساهم في تحسين التكلفة وكفاءة التشغيل في أسطول فلاي دبي المتنامي».

هذا، وأنجزت سند تحسينات كبيرة على منشأتها في أبوظبي باستثمار يتجاوز 100 مليون درهم، حيث تركّزت التحسينات على الآلات والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تمّ تصميمها خصيصاً لتعزيز قدرات الشركة في صيانة وإصلاح وعَمرة المحرّكات.