شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع عقاري جديد بـ 1.2 مليار درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت شركة فينشيتور ريالتي مشروع فيلات أكوا ديمور بقيمة 1.2 مليار درهم، المزود بالعديد من المرافق والخدمات التي من شأنها إعادة تعريف مفهوم الرفاهية الميسورة، ومساعدة المزيد من المشترين والمستثمرين على الدخول في سوق العقارات.

سيتم تطوير المشروع في مدينة دبي للعلوم، إحدى المجتمعات الجديدة، حيث يعكس تحولاً في مشهد سوق العقارات في دبي، لتمثل الجودة والقيمة والوظيفية الآن أولوياته الرئيسية.

يأتي إطلاق مشروع فيلات أكوا ديمور في وقت يشهد فيه قطاع العقارات في دبي طلباً متزايداً على العقارات ذات الرفاهية الميسورة الأسعار. يوفر مشروع فيلات أكوا تجربة الإقامة الفاخرة في منتجع أكوا من خلال إقامة خاصة مميزة – والتي يمكن للمشترين الحصول عليها بأسعار مناسبة-. ومن المتوقع إنجازه في الربع الرابع من عام 2026.

قال فير دوشي، مدير شركة فينشيتور ريالتي: «لم تعد الرفاهية الميسورة مجرد تطلع؛ بل أصبحت حقيقة. من خلال فينشيتور، نسعى إلى تلبية احتياجات السوق المتغيرة، ونعتقد أن هذا المشروع سيضع معايير جديدة لقطاع العقارات في دبي. تشهد مشاريعنا السابقة مثل بالاسيو وبوليفارد وبينيسيري وفولاري ودولتشي فيتا على إرثنا في الجودة ورؤيتنا البعيدة الأفق تجاه فهم سوق العقارات في دبي».