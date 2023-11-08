شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» الياباني يتراجع بضغط من موجة بيع لجني الأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع المؤشر نيكاي الياباني، الأربعاء، متخلياً عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة، وسط موجة لبيع أسهم القيمة، إلا أن مكاسب أسهم النمو حدت من الخسائر.

وأنهى نيكاي التعاملات متراجعاً 0.33% إلى 32166.48 نقطة، بعد أن فتح على ارتفاع نسبته 0.75%.

وجاءت موجة البيع لجني الأرباح بعد أن ارتفع نيكاي بأكثر من 6% في أربع جلسات متتالية حتى الاثنين.

وخسرت مصافي النفط 6.11%، لتصبح الأسواء أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الفرعية البالغة 33 قطاعاً. وهبط سهم إنيوس هولدينجز 6.85%.

وهبط قطاع شركات التنقيب عن مصادر الطاقة 5.29%. كما خسر مؤشر البنوك الذي يعد أيضاً مقياساً لأداء أسهم القيمة 4.75%.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.16% إلى 2305.95 نقطة مع خسارة سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 4.17%.

لكن سهم «فاست ريتيلينج» المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، وهو من بين أسهم النمو، زاد 1.22%، ما شكل أكبر دعم للمؤشر نيكاي، كما صعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.93%.

وقفز سهم«نينتندو» 6.09 %، بعد أن رفعت شركة الألعاب الإلكترونية توقعاتها للأرباح التشغيلية بنسبة 11% للعام المالي الذي سينتهي في مارس/آذار.

وزاد سهم مازدا موتور 10.39 في المئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية بفضل ضعف الين. (رويترز)