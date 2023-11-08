شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع صعود الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الذهب، الأربعاء، مع صعود الدولار وسط تطلع المستثمرين لمزيد من المعلومات، بشأن أسعار الفائدة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.37% إلى 1961.08 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول، الثلاثاء. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.33% إلى 1974.10 دولاراً.

وواصل الدولار مكاسبه مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية، أكثر كلفة على حائزي العملات الأخرى.

وحافظ عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء، على لهجة متوازنة بشأن القرار التالي للبنك المركزي، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيركزون على المزيد من البيانات الاقتصادية، وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

ويتطلع المستثمرون إلى تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث يومي الأربعاء والخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.51 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2% إلى 889.46 دولار. وتراجع البلاديوم 3.3% إلى 1021.37 دولار. (رويترز)