شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات «إنتجريتي» الكهربائية لأول مرة في «معرض دبي للطيران» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «كريساليون موبيليتي»، الشركة الإسبانية في مجال تصميم وتطوير أحدث ابتكارات التنقل الكهربائي وأكثرها كفاءة وأماناً واستدامةً، عن نيتها المشاركة لأول مرة في نسخة هذا العام من «معرض دبي للطيران»، آملةً بجذب أنظار العالم إلى طائرتها الكهربائية الجديدة «إنتجريتي» التي تعمل بتقنية الإقلاع والهبوط العمودي.

وقال كارلوس بوفيديا ري، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي «تسرنا المشاركة في «معرض دبي للطيران» لما يوفره من منصة عالمية تستعرض أحدث التطورات الثورية التي يشهدها قطاع أعمالنا، ونحن متحمسون لتسليط الضوء على ما تمتلكه طائرة إنتجريتي من إمكانات ومزايا تتوافق على نحو مثالي مع برامج الاستدامة المعتمدة في المنطقة.» وأضاف: «نفتخر بالمكانة المرموقة التي وصلنا إليها بفضل حلول «فلاي فري» التكنولوجية الحائزة براءة اختراع، والتي ما كنّا لنبلغها لولا الجهود الجبارة التي يبذلها فريق عملنا في سبيل إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع».

وطورت «كريساليون موبيليتي»، المعروفة سابقاً باسم «يومايلز نيكست»، طائرة «إنتجريتي» بهدف نقل الركاب والبضائع بين مختلف المواقع والمدن، بما يسهم في ترك بصمة مؤثرة لها في عالم التنقل الجوي وخدمات الطوارئ الطبية وشحن البضائع ونقل السيّاح.

وتنضم «إنتجريتي» إلى قائمة أولى طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية المصنعة في أوروبا. يُشار إلى أن هذه الطائرة طُورت باستخدام تقنية «فلاي فري» المبتكرة من قبل شركة «كريساليون موبيليتي»، وهي عبارة عن نظام توازن متطور حائز براءة اختراع بوسعه التحكم في تحركات الطائرة بجميع الاتجاهات. كما يوفر نظام «فلاي فري» أعلى مستويات الكفاءة والتوازن والموثوقية والرشاقة العالية في الانعطاف، والفضل يعود إلى تزويده ببرنامج متطور صمم لإدارة وتنظيم كيفية عمل المراوح التي تولد القوة الدافعة للطائرة، يسمح هذا البرنامج بإجراء تعديلات دقيقة ومُحكمة على كل مروحة بشكل مستقل.

وعن تطوير هذه التكنولوجيا، قال كارلوس بوفيديا ري، مؤسس شركة «كريساليون موبيليتي» ورئيسها التنفيذي: «بفضل تزويد طائرتنا بتكنولوجيا «فلاي فري»، سيحظى الركاب بتجربة طيران متفردة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تحيطهم بأرقى مستويات الأمان والراحة حتى في أسوأ الظروف الجوية». وأضاف: «هذه التكنولوجيا اجتازت جميع الاختبارات بنجاح منذ عام 2019 أثناء إقلاعها في رحلات جوية داخل البلاد، وسرعان ما استكملت اختباراتها الناجحة للتنقل ما بين الدول في عام 2022».

تتسع طائرة «إنتجريتي» لخمسة ركاب إلى جانب الكابتن الطيّار، وتتيح إمكانية التنقل بكل سهولة للأشخاص من ذوي الهمم. كما تقطع هذه الطائرة مدى يصل إلى 100 كيلومتر بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 216 كيلومتراً في الساعة. وبوصفها طائرة كهربائية بالكامل، تتماشى «إنتجريتي» مع أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتاز بمستوى ضجيج أقل بكثير مقارنةً بالمروحيات التقليدية، إذ تصل شدة صوتها إلى 45 ديسيبل فقط.

الجدير بالذكر أن شركة «كريساليون موبيليتي» سجلت نمواً كبيراً على مر السنوات الماضية وجمعت تمويلاً قيمته 15 مليون يورو حتى الوقت الراهن، وتعتزم خوض جولة تمويلية أخرى مقررة في الربع الأول من عام 2024، يقودها بنك «بلو بول» للاستثمار.