الاقتصاد

تباين أداء الأسهم الخليجية.. والمؤشر «المصري» يصعد 2.54%

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تباين أداء الأسهم في دول ، الأربعاء، وسط تراجع لأسعار النفط.

وفي الإمارات، تراجع سوق أبوظبي 0.06% إلى 9545.68 نقطة، وخسر مؤشر سوق دبي0.61% إلى 3965.21 نقطة.

وفي ، تراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» 0.16% إلى 10928.76 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 217 مليون سهم، بقيمة 5.49 مليار ريال.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام 0.26% إلى 6557.77 نقطة، من خلال تداول 134.61 مليون سهم، بقيمة 34 مليون دينار كويتي.

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.07% إلى 1925.29 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.71 مليون سهم، بقيمة 1.91 مليون دينار بحريني.

تراجع مؤشر بورصة قطر 0.81% إلى 10.038 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 521 مليون ريال قطري.

وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.16% إلى 4,555.081 نقطة، من خلال تداول 8.81 مليون سهم بقيمة 4.67 مليون ريال.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 2.54% إلى 23986.56 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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