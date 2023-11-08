شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ملياردير الساعات السويسرية بوشرير بعد أشهر من بيع شركته إلى «رولكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي يورغ جي بوشرير، الملياردير من الجيل الثالث لواحدة من أكثر شركات بيع الساعات والمجوهرات تميزاً في العالم، عن عمر ناهر 87 عاماً، بعد أشهر قليلة من موافقته على بيع الشركة إلى رولكس.

وتوفي الوريث السري وراء المحال الفاخرة التي تحمل اسمه الاثنين، وفقاً لمتحدث باسم الشركة، الذي رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

ووافق بوشرير على بيع شركة «Bucherer AG» إلى شركة رولكس في أغسطس، وهي خطوة أذهلت عالم بيع الساعات الراقية بالتجزئة. كانت الشركة التي بدأها جده تبيع قطعاً زمنية باهظة الثمن وأحجاراً كريمة متلألئة للأثرياء والمشاهير العالميين لأكثر من قرن.

ولم تكشف الشركتان عن شروط صفقتهما التي بموجبها ظل بوشرير الرئيس الفخري لمتاجر التجزئة. كان الوصول إلى تقدير صعباً نظراً لأن أياً من الشركات التي يوجد مقرها في سويسرا لم تنشر نتائجها المالية.

التخلص من الشركة العائلية

القرار الذي اتخذه بوشرير، الثمانيني، بالتخلص من الشركة العائلية التي كان يحتفظ بها عن كثب لصالح شريكه الأكثر أهمية، فاجأ الصناعة جزئياً بسبب السرية الشديدة المحيطة به وبالشركتين، اللتين كان تاريخهما متشابكاً بشكل وثيق لعقود من الزمن. وفي بيان حول الاتفاقية، قالت رولكس إن اختيار يورغ بوشرير تم «في غياب أحفاد مباشرين».

ويتطلب الاتفاق موافقة السلطات، وليس من الواضح ما إذا كان قد تم الانتهاء منه أم لا. كما أنه من غير الواضح ما خطط بوشرير لفعله بعائدات البيع. واكتفى متحدث باسم الشركة في ذلك الوقت بالقول: «إن شركة بوشرير كانت دائماً شركة سرية للغاية».

ووضعت اتفاقية البيع نهاية لسيطرة الأسرة الحاكمة على موردي المجوهرات والساعات ذات العلامات التجارية باهظة الثمن، بما في ذلك رولكس، وكارل إف بوشرير، وشوبارد، وبلانبان.

وتعود جذور أعمال بوشرير إلى عام 1888 عندما افتتح رجل الأعمال كارل فريدريش بوشرير وزوجته لويز متجراً في لوسيرن، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت.

وانضم ابناهما إرنست وكارل إدوارد إلى الشركة في أوائل العشرينات من القرن الماضي، حيث توصل إرنست إلى اتفاق مع مؤسس «رولكس» هانز ويلسدورف في عام 1924 لإضافة العلامة التجارية إلى خط إنتاجها. وأنشأ ويلسدورف، المولود في ألمانيا، مؤسسة مقرها جنيف باسمه في عام 1945، والتي استحوذت على ملكية «رولكس»، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت. وتوفي عام 1960 ولم يكن له أي نسل مباشر.

وتولى يورغ، الذي كان يعرف ويلسدورف وعمل معه، إدارة شركة بوشرير في عام 1977. وقاد توسعها، ودخل النمسا في الثمانينات، ثم ألمانيا بعد عقد من الزمن. وافتتحت بوشرير متجراً رئيسياً في باريس عام 2013، وانتقلت أيضاً إلى لندن وكوبنهاغن والولايات المتحدة.

لم يُعرف عن يورغ بوشرير أنه أجرى مقابلة إعلامية ولم يتم ذكره إلا لفترة وجيزة على موقع الشركة الإلكتروني. يُدرجه ملف شركة فرنسية على أنه مواطن سويسري.

(بلومبيرغ)