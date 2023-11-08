شكرا لقرائتكم خبر عن 40 شركة مصرية تشارك في ملتقى «راد 2023» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُشارك جمهورية مصر العربية كضيف شرف في فعاليات ملتقى ومعرض (راد 2023م) الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت رعاية صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، يوم الاثنين ويستمر حتى الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ويحظى بمشاركة أكثر من 300 منشأة وشركة يديرها شباب وشابات الأعمال في مختلف المجالات.

ويهدف المعرض الذي تُقيمه غرفة الشرقية للمرة السابعة، ويعد من أكبر المنصات التي تهتم برواد الأعمال والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم للمستهلكين والمستثمرين، إلى دعم جهود الدولة في تعزيز ريادة الأعمال بإبراز التجارب الناجحة، وتقديم الصياغات النوعية للشباب والشابات ممن يرغبون بخوض العمل الحر، وكذلك لأصحاب الأفكار الريادية والمشروعات الناشئة، في كيفية الوصول إلى السوق المحلية والعالمية.

قيمة مضافة للمعرض

وعبر رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية، سعد المعجل ، عن امتنانه بمشاركة جمهورية مصر العربية في المعرض كضيف شرف بقرابة 40 شركة يديرها رواد أعمال مصريين، مشيرًا إلى أن مشاركتهم تمثل قيمة مضافة للمعرض نظرًا لتنوع منشأتهم ما بين التعليم والثقافة والتكنولوجيا وغيرهم.

سعد المعجل

ولفت إلى أن رواد الأعمال المصريين قدموا العديد من التجارب الناجحة في ريادة الأعمال أصبحت ذات تأثير وانتشار إقليمي وعالمي.

وقال المعجل، إن ثمة نمو كبير في الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين، وأن الفترات المقبلة سوف تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا لاسيما أمام الظروف المهيأة التي تدعمها العلاقات الوثيقة بين البلدين.

واكد المعجل، أن المشاركة المصرية في الملتقى تمثل إضافة جديدة في مسار تبادل الخبرات والمعارف وتدعم مستهدفات الملتقى بتعزيز التواصل وتقريب المسافات بين رواد الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، وخلق فرص للشراكات والنمو والتطوير في بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة يستطيع الاستفادة منها روّاد ورائدات الأعمال في البلدين.

وأشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية في منتصف العام الجاري، إلى جمهورية مصر العربية، والتقى فيها بعددٍ من المستثمرين وممثلي الشركات والهيئات الاقتصادية المصرية، وتعرف خلالها الوفد على الخدمات والبرامج الموجهة لروّاد الأعمال المحتضنين من الفكرة إلى التنفيذ حتى إطلاق مشاريعهم التقنية، والحلول الرقمية والتقنية التي تُقدم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المعجل، على أن (راد2023م) يأتي تأكيدًا لأهمية دور الشباب في تنمية الاقتصادات الوطنية، فإنه يعزز من نشر ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر بين الشباب، الذي يمثل أحد أهم ركائز غرفة الشرقية الأساسية.

ولفت إلى أن المعرض يسعى إلى حث الشباب والشابات على طرح الأفكار، والتعرف على تجارب المنشآت المشاركة سواء المحلية أو الخارجية، وتحفيزهم من خلال تسليط الضوء على التجارب الشابةالناجحة للاستفادة منها، فضلاً عن التوعية بما تقدمه الجهات الممولة والداعمة لمشاريع شباب وشابات الأعمال.