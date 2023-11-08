شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأرز مهددة بأكبر نقص في الإمدادات منذ 20 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد الأرز عنصراً أساسياً في الغذاء لأكثر من نصف سكان العالم وهو ما يشير إلى أهميته البالغة للناس كونه يعد مصدرًا للغذاء لاغنى عنه، إلا أن هذا الوضع مهدد حيث يقول اقتصاديون إلى أن العالم يستعد لأكبر نقص في الإمدادات منذ 20 عاماً، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي.

تهديد الأمن الغذائي العالمي

نقلت الشبكة الأمريكية عن محللين واقتصاديين تحذيرهم، بأن صدى الحظر الذي فرضته الهند على تصدير الأرز يتردد في أسواق الأرز العالمية، مما يهدد الأمن الغذائي إذا لم تتمكن الدول النامية من شراء الأرز أو الوصول إليه.

وقال بيتر باشمان نائب رئيس الشؤون السياسية والحكومية في الهند:"النقص الوحيد الموجود الآن هو أرز الهند العادي والأبيض طويل الحبة وذو الجودة الرديئة الذي يشحنونه إلى الكثير من البلدان في جميع أنحاء أفريقيا وجنوب شرق آسيا".

وأضاف" وعندما تم فرض الحظر كان تأثير ذلك على تلك البلدان النامية هو الأصعب والأول من نوعه منذ وقت طويل".

قيود الهند على الأرز

وقامت الهند أولاً بحظر صادرات الأرز المكسور وفرضت رسوماً بنسبة 20% على صادرات بعض أصناف الأرز في سبتمبر 2022 ثم في يوليو 2023 حظرت الهند تصدير أرزها الأبيض العادي طويل الحبة.

وقال ويل كليتر المحلل ونائب رئيس العمليات والاستراتيجية في شركة "كلايميت إيه آي": "الهند دولة عانت من انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير لذلك هناك رغبة مفهومة في ضمان توافر مناسب للأغذية الأساسية مثل الأرز داخل البلاد وذلك بعدم التصدير حتى يتم الاكتفاء محليًا ولكن هناك مقايضة لذلك".

صادرات الأرز العالمية

تشكل صادرات الهند من الأرز 40% من السوق الدولي لذا فإن أي حظر على التصدير يؤثر بسرعة على الأسعار العالمية. وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 15% إلى 20% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 12 عامًا تقريبًا وفقًا للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

عاد باشمان وقال:"الهند تحاول تأمين ما يكفي من الأرز في أسواقها المحلية حتى تنخفض أسعاره بالنسبة للمستهلكين". ويكمن جزء من المشكلة في أنه على الرغم من مواجهة نفس الارتفاع في تكاليف مدخلات الطاقة والأسمدة مقارنة بالسلع الزراعية الأخرى ظلت أسعار الأرز في السوق مستقرة نسبيًا.

محصول الأرز الأمريكي

ويواجه مزارعو الأرز في الولايات المتحدة نفس أسعار الأرز المتقلبة. وقال مايكل كلاين نائب رئيس الاتصالات والترويج المحلي في شركة "يو إس إيه رايس" الأمريكية لشبكة سي إن بي سي :"سيواجه مزارعونا وأي مزارع أرز أوقات متقلبة لكنهم لا يستطيعون التنافس مع أشكال الانتاج الأخرى من قبل الحكومات الأجنبية".

وذكر محللون أنه عندما كانت مزارع الأرز في الولايات المتحدة تكافح من أجل البقاء على معدلات ربحية معينة للمزارعين مع عدم تطابق أسعار الأرز العالمية مع ارتفاع تكاليف المدخلات، وافق الكونجرس على تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار. وقال كلاين:"هذه البرامج موجودة فقط لمنع المزارعين من الوقوع في الشقوق لأن ذلك سيكون بمثابة كارثة كبيرة".