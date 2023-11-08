شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «بترورابغ» إلى 1.14 مليار ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النتائج المالية الأولية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن تسجيل صافي خسارة تقدر بنحو 1.145 مليار ريال، في الربع الثالث من 2023، بانخفاض 18.9%، مقارنة بصافي خسارة 1.413 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحسن هامش المنتجات المكررة وتحسن طفيف في هامش المنتجات البتروكيماوية.

تكلفة التمويل

تأثر هذه التحسن سلباً بالزيادة في تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى مخصص تم تكوينه لمرة واحدة لمقابلة المطالبة المرفوعة من قبل طرف ثالث ضد الشركة بمبلغ 365.7 مليون ريال والتي تم إدراجها ضمن المصاريف العمومية والإدارية في قائمة الربح أو الخسارة المختصرة. وتعترض الشركة على الحكم وقد قدمت استئنافاً إلى المحكمة الإدارية العليا.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى تحسن هامش المنتجات المكررة.

وتأثرت النتائج سلباً بالمخصص الذي تم تكوينه لمرة واحدة لمقابلة المطالبة المرفوعة من قبل طرف ثالث ضد الشركة بمبلغ 365.7 مليون ريال والتي تم إدراجها ضمن المصاريف العمومية والإدارية في قائمة الربح أو الخسارة المختصرة. وتعترض الشركة على الحكم وقد قدمت استئنافاً إلى المحكمة الإدارية العليا.

ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي الربح للفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ظروف السوق غير المواتية التي أثرت سلباً على هوامش المنتجات المكررة والبتروكيماوية.

بالإضافة إلى ذلك تم إيقاف مجمع الشركة الصناعي جزئياً وذلك لإجراء الصيانة الدورية المجدولة لوحدات المرحلة الثانية بدءاً من 1 ديسمبر 2022 إلى 23 يناير 2023. كما تم ايضاً إيقاف وحدة تكسير الايثان بدءاً من 1 مارس 2023 إلى 20 مارس 2023 لإجراء أعمال الصيانة الضرورية وتعزيز موثوقية المعمل.

علاوة على ذلك ارتفعت تكاليف التمويل خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى مخصص تم تكوينه لمرة واحدة لمقابلة المطالبة المرفوعة من قبل طرف ثالث ضد الشركة بمبلغ 365.7 مليون ريال والتي تم إدراجها ضمن المصاريف العمومية والإدارية في قائمة الربح أو الخسارة المختصرة. وتعترض الشركة على الحكم وقد قدمت استئنافاً إلى المحكمة الإدارية العليا.

علماً بأن الفترة المماثلة من العام السابق سجلت الشركة أرباح غير متكررة بقيمة 236.3 مليون ريال متعلقة بالتسوية المبكرة لقرض طويل الأجل والتي تم تصنيفها كإيرادات تمويلية ضمن قائمة الربح أو الخسارة.