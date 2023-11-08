شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت الشرقية» تقفز 105% إلى 41 مليون ريال بالربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشرقية بنسبة 105% في الربع الثالث من 2023، مسجلة، 41 مليون ريال، مقارنة بـ 20 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع إلى: ارتفاع مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وارتفاع توزيعات أرباح وإيرادات مرابحات والإيرادات الأخرى، وانخفاض مصروف الزكاة.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض قيمة مبيعات الأسمنت، وانخفاض توزيعات أرباح وإيرادات مرابحات والحصة في نتائج الشركة زميلة.

ووفقا للشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وارتفاع توزيعات أرباح وإيرادات مرابحات والإيرادات الأخرى.