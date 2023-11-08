شكرا لقرائتكم خبر عن «جازادكو» تتحول للربحية في الربع الثالث من العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) إلى الربحية في الربع الثالث من 2023، لتسجل صافي ربح 5.465 مليون ريال، مقارنة بخسائر 1.081 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة مبيعات الروبيان في السوق المحلى، والذي بدوره حقق ارتفاع في كل من الإيرادات بنسبة 31% وإجمالي الربح بنسبة 21% والربح التشغيلي بنسبة 1256% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبحسب الشركة، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق والذي تم إثبات فيه الأرباح الناتجة حصة الشركة في شركة رخاء (شركة زميلة)

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق أرباح ناتجة عن بيع أصل ثابت (أرض بمنطقة خبت الفلق بجازان) وبصافي ربح قيمته 31 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.