شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: استراتيجية القطاع للمسئولية المجتمعية تشمل التعليم والتدريب والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية .
وأضاف الملا أن محاور عمل استراتيجية القطاع للمسئولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة، ومشروعات حماية البيئة، ويتم متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة.
وخلال الاجتماع تابع الوزير اهم المشروعات الجارى تنفيذها فى مجالات الخدمة المجتمعية فى محافظات مصر المختلفة ونطاق عمل شركات القطاع، موضحاً أنه تم تخصيص إدارة بكل شركة من شركات القطاع مختصة بالمسئولية المجتمعية.
وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات القابضة وهيئة الثروة المعدنية وقيادات الوزارة ومسؤلوا الخدمة المجتمعية بالقطاع.
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