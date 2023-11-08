شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تغطية طرح شركة فتنس برايم للأندية الصحية 11 مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت البورصة، أن إجمالى كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على شركة فتنس برايم للأندية الصحية بلغت 297.3 مليون سهم أي أن الطرح تم تغطيته بمعدل 11 مرة تقريبًا.
كما أعلنت إدارة البورصة، عن تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد سمير توما لشراء حتى عدد 838.1 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم راس مال الشركة المصدرة ليصبح 0.80 جنيه/سهم بدلاً من 0.65 جنيه/سهم مع الإبقاء على باقي شروط إعلان عرض الشراء المعتمد من الهيئة دون تعديل.
كما قيدت 4 شركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهم: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بقيمة 56 مليون جنيه، وديجتايز للاستثمار والتنمية بقيمة 12 مليون جنيه، والمستودعات المصرية العامة بقيمة 25 مليون جنيه، وفتنس برايم للأندية الصحية بقيمة 66.25 مليون جنيه.
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