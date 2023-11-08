شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع: حملات تفتيش مشتركة مع شركات الكهرباء لكشف سرقات التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير التنفيذي لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أن الشركة حريصة على تطوير منظومة العمل بها بشكل عام والمنظومة الإلكترونية لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء بشكل خاص باستمرار، وذلك لمساندة قطاع الكهرباء فى إصدار فاتورة استهلاك دقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطنين.

و قال المدير التنفيذى لشركة شعاع فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب داخل الشركة بكل حزم، لافتا إلى أنه لا يتهاون مع أى موظف داخل الشركة يثبت تلاعبه بحق المواطن أو الدولة مهما بلغ منصبه ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

و تابع المدير التنفيذى لشركة شعاع أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حملات تفتيش مفاجأة مشتركة مع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على جميع إدارات الشركة فى إطار المتابعة الدورية على مستوى الجمهورية للتأكد من انتظام العمل وعدم وجود أى تقصير يؤثر سلبا على مصلحة المواطن ويساهم فى كشف سرقات التيار الكهربائي، مضيفا أن نظام العمل بشعاع لا يقبل نسبة الخطأ به أن تتعدى الـ1%.

وحذر المدير التنفيذى لشركة شعاع من التعامل ماديا مع أى موظف تابع للشركة، كاشفا أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين على خدمة واتس اب على رقم (01120313831) من خلال خدمة واتس اب على مدار اليوم ويتم متابعة الشكاوي التى يتم إرسالها من جانب أى مواطن خاصة بقراءة عداد الكهرباء سواء التقليدى أو مسبق الدفع أو ضد موظف الشركة من قبل كبار المسئولين بالشركة ويستغرق حلها أكثر من 24 ساعة.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة شعاع، أن أى مواطن لديه شك فى صحة القراءة الخاصة بعداد الكهرباء الخاص به عليه أن يتقدم بشكوى للشركة ليتم إطلاعه على صور العداد الخاص به، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من عمل منظومة شكاوى خاصة بالشركة لزيادة التواصل مع المواطن والعمل على سرعة حل الشكوى فى أقل مدة ممكنة.

وتابع المدير التنفيذي لشركة شعاع، أن تطبيق "القارئ الضوئي" نجح بمتابعة مستخدمى العداد مسبوق الدفع ومساندة شركات توزيع الكهرباء فى مراقبة هذه النوعية من العدادات وانتظام عمليات الشحن وضمان عدم التلاعب في العداد لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي.

وأوضح المدير التنفيذى لشركة شعاع أن القارئ الضوئى يقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ تركيبه وحتى اللحظة التى يتم الكشف عليه بشكل شهرى وذلك بالتعاون مع شركات التوزيع، وتم تطبيق القارئ الضوئى بعدد من شركات توزيع الكهرباء وجارى العمل على استكمال العمل بكافة الشركات.