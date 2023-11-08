شكرا لقرائتكم خبر عن «أملاك»: 174 مليون درهم مكاسب تسوية الديون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت أملاك للتمويل عن أرباح صافية بلغت 269 مليون درهم في الربع الثالث 2023، مقارنةً بصافي ربح قدره 390 مليون درهم للربع الثالث من العام الماضي 2022. من جهةٍ ثانية، انخفض إجمالي دخل الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 19% ليصل إلى 364 مليون درهم، مقارنةً بـ448 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2022. كما انخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 10% إلى 90 مليون درهم مقارنة بـ100 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الثالث من عام 2022.

واستمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد، ونتج عنها تسوية ديون سبعة من الممولين بالكامل خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وسجّلت الشركة مكاسب بقيمة 174 مليون درهم من ترتيبات تسوية الديون، ونجحت في تخفيض إجمالي الديون بمبلغ 531 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بقيمة 118 مليون درهم). وبتاريخ 2 مايو 2023، أعلنت أملاك بدء التفاوض مع باقي الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة، ولا تزال المفاوضات جارية حتى الآن.

من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف التشغيل لأملاك خلال الربع الثالث بنسبة 6% لتصل إلى 69 مليون درهم، مقارنةً بـ65 مليون درهم خلال ذات الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك في الأساس إلى المصاريف غير المتكررة التي تتعلق ببدء المفاوضات مع الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة.

كما واصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك سداد مبلغ 80 مليون درهم للممولين، وحتى تاريخ اليوم قامت أملاك بتسوية 83% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.

ونتيجة لترتيبات تسوية الديون وسدادها انخفض توزيع الأرباح على الممولين بنسبة 20% ليصل إلى 45 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، مقارنةً بـ56 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي.

وسجّلت الشركة انخفاضاً في تكلفة إطفاء الدين بقيمة 31 مليون درهم خلال هذا الربع، مقارنةً بـ44 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي على الودائع الاستثمارية العادية. ويمثل مبلغ الإطفاء تفكيك مكاسب القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية، ويختلف وفقاً لمستوى السداد والتسويات المُقدمة للممولين في أي فترة مشمولة بالتقرير.

وعلى مستوى المنطقة، شهدت استثمارات أملاك في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الدرهم، ما أثّر على المركز المالي للمجموعة.