شكرا لقرائتكم خبر عن «عنان».. أول طائرة ذاتية القيادة مصممة ومصنعة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «عنان» الإماراتية إطلاقها أولى طائراتها ذاتية القيادة للتنقل الجوي المتقدم المصنوعة بالكامل في دبي، لأغراض تجارية.

وجرى تصميم وإنتاج أسطول طائرات الشحن الثقيل الخالية من الانبعاثات الكربونية بواسطة شركة «عنان» في دبي، وهي طائرات كهربائية ذاتية القيادة تعتمد على نظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL، ومخصصة لنقل الأشخاص والبضائع.

وتمتلك «عنان» منظومة تجمع خبراء إماراتيين وعالميين لإنتاج الطائرات ذاتية القيادة ذات المروحيات المتعددة «ملتيكوبتر»، والطائرات ثابتة الجناحين من منشأتها التصنيعية في مركز محمد بن راشد للطيران بمنطقة دبي الجنوب، حيث تعتمد عنان في تصنيع هذه الطائرات على معايير هندسية وتصميمية تضمن تلبيتها للمتطلبات واللوائح التنظيمية الصارمة التي تحددها الجهات المختصة في قطاع الطيران.

وقال راشد حمدان بن خادم النعيمي، رئيس مجلس إدارة «عنان»: «تأتي رؤيتنا متناغمة مع الاستراتيجيات التي رسمتها دولة الإمارات لتكون محوراً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وفي وقت تواصل فيه دبي ترسيخ ريادتها حاضنةً للتطور والابتكارات التقنية».

وأضاف: «في حين يشهد قطاع التنقل الجوي تطوراً ملحوظاً، تفخر «عنان» بمكانتها الريادية في طليعة ركب هذا التحول المتسارع، تزامناً مع رعاية المواهب الإماراتية».

ومن جهته، قال علي العميمي، الرئيس التنفيذي لشركة «عنان»: «نشهد زيادة ملحوظة في الطلب على تحويل التنقل الجوي إلى قطاع أكثر فاعلية واستدامة وقابلية للاستخدام، ويتمثل هدفنا في أن نكون أول شركة تنقل جوي تجاري للطائرات ذاتية القيادة في دبي، حيث تنطوي هذه الثورة الجديدة على العديد من المزايا التي تشمل تفادي الازدحامات المرورية خلال نقل الأشخاص وتوصيل البضائع بطريقة أسرع، إلى جانب تقديم المساعدة على الاستجابة لحالات الطوارئ ومراقبة المرافق والمنشآت عن بُعد، إلى جانب أنها تخدم قطاع الزراعة والبيئة بشكل مستدام وفعال بكل المقاييس، فضلاً عن أن القطاع سيسهم بشكل ملحوظ في تحقيق تحولات اقتصادية ومجتمعية جذرية».

ووفقاً لتقارير عالمية متخصصة، من المتوقع أن يشهد حجم قطاع التنقل الجوي المتقدم نمواً ملحوظاً إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2035.