شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك أبوظبي» تستعرض تجاربها في مؤتمر متخصص بفيتنام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شاركت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، تلبيةً لطلب ودعوة منظمة الجمارك العالمية، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في مؤتمر منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا لعام 2023، والذي استضافته جمارك فيتنام، خلال أكتوبر/ تشرين أول الفائت، حيث استعرضت تجربتها في أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال،إضافة إلى عرض خصائص أداة التصنيف الذكي المدعومة بخاصية الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه المشاركة، لاستعراض جهودها الريادية في تأسيس بيئة مؤسسية رقمية متمكنة، وتعريف العالم بتجربتها الاستثنائية في تطوير خدماتها وأنظمتها الجمركية، التي تدعم تحقيق رؤيتها الاستراتيجية بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً إلى تعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، والتي حظيت بإشادة دولية من المشاركين من مختلف أنحاء العالم البالغ عددهم 800 مشارك.

ومثل المهندس خالد المرزوقي مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي، جمارك أبوظبي في المؤتمر في العاصمة الفيتنامية هانوي عبر جلستين، الأولى بعنوان: «بناء أنظمة جمركية مرنة: الأمن السيبراني، والتعافي من الكوارث، والتخطيط لاستمرارية الأعمال في العصر الرقمي»، حيث استعرض خلالها تجربة وإنجازات جمارك أبوظبي في مجال الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لضمان تطبيق أنظمة متكاملة لدعم إدارة البيانات وأمن المعلومات، والتطوير المستمر للبنية التحتية التقنية لدعم التكامل التشغيلي واستمرارية الأعمال، فيما قدم خلال الجلسة الثانية، التي حملت عنوان: «تيك توك»، عرضاً عن أداة التصنيف الذكي المدعومة بخاصية الذكاء الاصطناعي وأثرها الإيجابي على منظومة العمل الجمركي وتسهيل التجارة.

إلى ذلك، عقد وفد جمارك أبوظبي برئاسة فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة، اجتماعاً مع جمارك فيتنام قبل انطلاق المؤتمر، بمقر الإدارة العامة لجمارك فيتنام، لتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة جمارك أبوظبي في التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الجمركي، إضافة إلى بحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين، والإشادة بممارسات جمارك أبوظبي في تحسين الخدمات، بما يدعم تسهيل التجارة وممارسة الأعمال.