شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف مؤتمر «السلامة في البحر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تريستار»: «يشكل المؤتمر مساهمة تجاه الملاحين في أنحاء العالم، وهي منصة قوية لمناقشة وتحقيق نظام بيئي من شأنه أن يمكّن الملاحين من الحفاظ على صحتهم وحيويتهم، ولتعريفهم بأعراض الاكتئاب وحثهم على طلب الرعاية أو المشورة أو ببساطة التحدث إلى زميل».

وأضاف ماين في كلمته أمام المؤتمر، الذي عقد في دبي مؤخراً: «يجب أن تكون رعاية الثقافة على سلم الأولويات، وإلا فإنها ستبقى تهديداً للناس والسفن والشركات والصناعة. نحن مدينون لأنفسنا بالتحقق بشكل مسبق من كل عامل، يمكن أن يتسبب في صعوبات على الصحة العقلية في البحر والعمل معاً للوصول إلى حلول أفضل للجميع».

وجاء انعقاد المؤتمر، تزامناً مع صدور مؤشر سعادة الملاحين، الذي أظهر انخفاضاً في الربع الثالث لعام 2023، فقد أشار التقرير إلى انخفاض عام في هذا المؤشر يصل إلى 6.6 نقطة من 10 نقاط، مقارنة بمعدل 6.77 نقطة في الربع الثاني الماضي و7.1 في الربع الأول الماضي.

والمؤشر هو استطلاع ربع سنوي تجريه بعثة الملاحين، يقيس رفاهية الملاحين، من خلال طرح عشرة أسئلة أساسية حول عملهم وحياتهم، ومصمم لمعرفة آرائهم حول تجاربهم على متن السفينة.

وشارك في المؤشر ما يقارب 19000 ملاح، يعملون على متن 1574 سفينة، وظهر أيضاً انخفاض في مستوى الرضا مقارنة بالسنوات السابقة. وشمل الاستطلاع العديد من الصعوبات التي تواجه الصحة العقلية، فيما احتلت المراكز الثلاثة الأولى مشكلة عدم توفر معلومات حول أعراض الصحة العقلية، وعدم تغطية رعاية الصحة العقلية بالشكل الملائم، ونقص التوجيه بشأن استراتيجيات التعامل مع تحديات الصحة العقلية.