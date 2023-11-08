شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونغ» تُطلق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي «سامسونغ غاوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت شركة سامسونغ للإلكترونيات، الأربعاء، نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي، ملمحة إلى أن البرنامج سيأتي إلى أجهزتها قريباً.

وقالت سامسونغ خلال فعاليات «منتدى سامسونغ للذكاء الاصطناعي 2023»: «إن تقنيتها المسماة سامسونغ غاوس، مصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة».

وقالت سامسونغ: «إن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها سُمي على اسم كارل فريدريش غاوس، عالم الرياضيات الأسطوري الذي أسس نظرية التوزيع الطبيعي، والعمود الفقري للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي».

ويحتوي نظام الذكاء الاصطناعي على عدد من الميزات: الميزة الأولى، سامسونغ غاوس للغة، هو نموذج لغة توليدي يمكن أن يساعد في إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وترجمة المحتوى، إضافة إلى تعزيز تجربة المستهلك من خلال تمكين التحكم الأكثر ذكاءً في الجهاز عند دمجه في المنتجات.

الميزة الثانية تسمح لمطوري البرامج الداخليين بكتابة التعليمات البرمجية بسرعة، بينما الميزة الثالثة، سامسونغ غاوس للصور، يمكنها إنشاء الصور أو تحريرها.

وقالت سامسونغ في بيان صحفي الأربعاء: «يتم استخدام سامسونغ غاوس حالياً في إنتاجية الموظفين، لكن سيتم توسيعه ليشمل مجموعة متنوعة من تطبيقات منتجات سامسونغ لتوفير تجربة مستخدم جديدة في المستقبل القريب».

من الممكن أن تكون سامسونغ من أوائل الشركات المصنعة للهواتف في العالم التي تقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أجهزتها. وقال دانييل أروجو، نائب رئيس شركة سامسونغ لأعمال الهاتف المحمول، في مكالمة أرباح الشركة الشهر الماضي: «إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية من المرجح أن تصل إلى العملاء في العام المقبل».

وشركة «أبل»، أكبر منافس لشركة «سامسونغ» في مجال الهواتف الذكية، لم تعلن بعد عن منتج الذكاء الاصطناعي الخاص بها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، الشهر الماضي خلال مكالمة أرباح شركة أبل: «إن عملاق التكنولوجيا يعمل حالياً في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل». (وكالات)