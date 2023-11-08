شكرا لقرائتكم خبر عن 40 شركة و20 جهة تمثل الإمارات في منتدى «COMEUP 2023» بكوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وام)

تشارك دولة الإمارات بجناح خاص، يضم أكثر من 40 شركة صغيرة ومتوسطة و20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، في معرض ومنتدى الشركات الناشئة «COMEUP 2023» بجمهورية كوريا، والذي انطلقت فعالياته، الأربعاء، في العاصمة سيؤول ويستمر حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمشاركة دولية واسعة.

وتستعرض الشركات الناشئة الإماراتية خلال مشاركتها الفاعلة في الحدث الدولي المشاريع المبتكرة وأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة، التي تقدمها أمام أعضاء مجتمع الأعمال الكوري والعالمي المشاركين في الحدث، وسبل بناء الشراكات الجديدة مع الشركات الكورية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والتكنولوجيا المتقدمة، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في الإمارات وكوريا.

وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، الذي يترأس وفد الدولة المشارك في المعرض والمنتدى، في تصريحات له إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا تشهد نمواً وتطوراً متواصلاً، يعكس رغبة البلدين الصديقين ومجتمعي الأعمال في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال في البلدين الانتقال بعمليات شركاتهم نحو المزيد من الأسواق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز استدامة نمو أعمال هذه الشركات.

وأضاف بن طوق أن الشركات الناشئة في الإمارات وكوريا أمامها فرص واعدة للاستفادة من زخم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بعد توقيعها ودخولها حيز التنفيذ، والذي من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة أمام مجتمعي الأعمال، بما يدعم تعزيز نمو أعمالها ودعم وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية حول العالم.

وأكد وزير الاقتصاد حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوفير الممكنات والفرص الداعمة لنمو وتسريع أعمال الشركات الناشئة ودعمها للتوسع إقليمياً وعالمياً، بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى البرامج والتسهيلات والحوافز التي من شأنها تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في أسواق البلدين، وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.

ويضم وفد الدولة برئاسة بن طوق أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي وعدداً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال ومسرعات وحاضنات الأعمال منها، غرف تجارة دبي وعجمان والشارقة والفجيرة، والمنطقة الحرة بمطار دبي، ودبي كوميرسيتي، ومركز دبي المالي العالمي «فينتك»، وواحة دبي للسليكون، ومصرف الإمارات للتنمية، ومنصة «هب 71»، ومجموعة كيزاد، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة «تيكوم».

جدير بالذكر أن الحدث يمثل منصة لريادة الأعمال والشركات الناشئة في كوريا، ويشهد مشاركة أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث.