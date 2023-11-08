شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية الشارقة» تبحث التعاون مع القطاع الصناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عدداً من الزيارات الميدانية الترويجية لعدد من المنشآت الصناعية في الإمارة بهدف تعزيز التواصل مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال، وتفقُّد سير العمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية، والتعرف على التطلعات وأهم الاحتياجات والتحديات من أجل استدامة وتنمية القطاع الصناعي وأنشطته.

قام وفد الدائرة بزيارة عدة منشآت صناعية مثل مصنع «فايركس»، ومصنع «اشوكا بلاستيك»، ومصنع «بلو شوكلت» لصناعة الشوكولاتة والحلويات، حيث جرى تفقد سير العمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية، إضافة إلى خطط التسويق والترويج المعتمدة لديها للدخول إلى الأسواق الإقليمية، كما اطلع وفد الدائرة على آلية إدارة المصانع وسير خطوط الإنتاج المعتمدة التي تدعمها الآليات التقنية العالية الجودة، وبحث أيضاً عدداً من المواضيع المرتبطة بواقع قطاع الصناعة، كما تم خلال الزيارات الاطلاع على أبرز احتياجات القطاع الصناعي في إمارة الشارقة.

أكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة ماضية في تطبيق استراتيجية التعاون والعمل مع شركائها لتقديم خدماتها وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة القطاع الصناعي باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن هذه الزيارات تأتي تجسيداً لرؤية الدائرة بالريادة في تحقيق التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، بما يكفل بيئة أعمال مشجعة ومحفزة للعمل والاستثمار، وقائمة على تحقيق الرفاه الاقتصادي في الشارقة.

وأعرب عن تقدير الدائرة لجهود المنشآت الصناعية في إمارة الشارقة ودورها في ترك أثر واضح في الصناعات التي تمتاز بها الإمارة إقليمياً ومحلياً، مشيراً إلى أن زيارات الدائرة للمنشآت الصناعية في الإمارة تندرج ضمن سعيها لتعزيز التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الأعمال المحلي، والتعرف عن قرب إلى واقع القطاعات الاقتصادية عموماً والقطاع الصناعي بشكل خاص، عبر تبادل وجهات النظر والمرئيات والعمل المشترك على تذليل أي تحديات قد تعوق نمو أعمال المنشآت الصناعية وازدهارها، فضلاً عن بحث مستوى جودة الخدمات التي تقدم إليهم.

وقالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «إن الخدمات التي تقدمها الدائرة للمنشآت الصناعية وأصحاب المصانع تتيح بيئة عمل سريعة وآمنة وتزيد من استدامة الأعمال والأنشطة، وتحرص الدائرة على تقديم الاستشارات والدعم الفني لهذه المصانع بهدف تعزيز جودة منتجاتها والعمل على دراسة كل التحديات والصعوبات التي تواجهها بهدف الخروج بنتائج وتوصيات وقرارات داعمة تعزز من هذه الاستثمارات الصناعية في إمارة الشارقة».

وأكدت حرص «اقتصادية الشارقة» على تكثيف زياراتها الميدانية للوقوف على أهم الاحتياجات والتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال والحرص على معالجتها إلى جانب تعزيز مقومات النجاح لأصحاب المصانع والمنشآت بما يصب في استدامة وتنمية الشركات والمصانع، بغرض تطوير القطاع الصناعي في إمارة الشارقة والارتقاء به من خلال تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المنشآت الصناعية وفقاً لخطة الدائرة، والتي من شأنها أن تعزز من الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتلمس احتياجاته بما يوفر بيئة أعمال مثالية في الإمارة وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.