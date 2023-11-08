شكرا لقرائتكم خبر عن 300 شركة في النسخة الأولى من معرض « موردي ومصنعي قطع وأجزاء السيارات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم في محافظة جدة فعاليات النسخة الأولى من معرض " موردي ومصنعي قطع وأجزاء السيارات - SA AutoConnect" وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - رابغ والذي يمتد بين 8 - 9 نوفمبر 2023 تحت شعار "القيادة الى 2030" “Drive to 2030 “.

ويأتي إطلاق هذا الحدث الذي جاء بالشراكة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنمية الصناعية؛ لتعزيز الشراكات المحلية والدولية وفتح أبواب الاستثمار للمستثمرين العالميين، حيث جاء تنظيم هذا المعرض ليكون منصة لـتطوير قطاع صناعة السيارات وأجزائها في المملكة العربية السعودية.

خدمات مقدمة للمستثمرين

يجمع المعرض أبرز الخدمات المقدمة للمستثمرين في مجال صناعة قطع وأجزاء السيارات والتعريف بها أمام زوّاره، بشكل يسهم في جذب ودعم المستثمرين الصناعيين الى المملكة، إضافة الى إبراز الصناعة الوطنية وجودتها التنافسية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والاطلاع على عمليات الإنتاج لتصنيع السيارات العالمية في المملكة وعلى موقعها الاستراتيجي الذي يشكل عاملاً إضافياً يسهم في تحقيق النمو وتوسيع نطاق سلاسل التوريد والإمداد، لتعزيز مستويات الطلب من الموردين المحليين وتحفيز النمو على المدى الطويل، وعلى مستقبل إنتاج وتصدير السيارات بالمملكة إلى مناطق أخرى من العالم.

ويقدّم المعرض فرص للزوّار لاكتشاف الممكنات والفرص المتاحة في القطاع الصناعي، وعن المناطق الصناعية المتخصصة وللتعريف بالخدمات والبرامج المقدّمة من القطاع العام كافة، والتعريف بالمشاريع الكبرى في المملكة التي تخدم صناعة السيارات. وأهم الممكنات التي تقدمها لهذا القطاع

الإستراتيجية الوطنية للصناعة

وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً من بينها صناعة السيارات، حيث تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء سوق كبير لصناعة السيارات داخل المملكة، وقيادة التكامل الإقليمي في القطاع، بالإضافة إلى تطوير سلسلة توريد متكاملة مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى.

و تعمل المملكة على دعم صناعة السيارات الكهربائية وتستهدف صناعة 300 ألف سيارة بحلول 2030. كما يمثل قطاع السيارات في المملكة فرصة كبيرة، مع توقعات بمضاعفة النمو خلال السنوات العشر المقبلة، بما يتجاوز المتوسط العالمي بكثير.

وسيشهد المعرض إقامة عدد من ورش العمل المتنوعة والمتخصصة بالإضافة على تنظيم مؤتمر يتضمن عدد من الجلسات الحوارية والمتنوعة لتسليط الضوء على صناعة السيارات بالمملكة وسعيها نحو الريادة العالمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة الى تسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية الصناعية الواعدة في مجال صناعة قطع واجزاء السيارات، بمشاركة وحضور عدد من قادة الصناعة ومن صنّاع القرار ومن ذوي الاختصاص ومن المهتمين في قطاع الصناعة والاستثمار والتقنية والنقل والخدمات اللوجستية.

يذكر بأن المعرض يستهدف حضور أكثر من 300 شركة محلية وأجنبية من قطاعات متعددة كالبتروكيماويات والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، حيث تعد فرصة جوهرية للشركات العاملة في مجال تصنيع مكونات أجزاء السيارات لتقديم صناعاتها وابتكاراتها.