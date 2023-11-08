شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الإسلامي» يصدر صكوكاً خضراء بـ 500 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، نجاحه في اصدار 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك خضراء، حيث قام المصرف، بتسعير الصكوك لأجل خمس سنوات الحاصلة على تصنيف A+ من قبل فيتش بمعدل ربح قدره 5.695% سنوياً، تدفع بشكل نصف سنوي. وسيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في سوق الأوراق المالية العالمية في بورصة لندن وفي سوق السندات الخضراء التابع لبورصة لندن.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذباً اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي وإقليمي، حيث بلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار أمريكي متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف، محققاً بذلك أعلى الطلبات على اكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ عام 2020 ما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف. ووصل التسعير النهائي إلى 30 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي. ويبلغ هامش التسعير 115 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية،

ويعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام لمصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مصرف أبوظبي الإسلامي»: «يعد إصدارنا لهذه الصكوك الخضراء خطوة مهمة على مسار رحلتنا نحو الاستدامة، وستقودنا إلى توسيع دور المصرف كمحفز لمشاريع رأس المال التي تركز على معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع اليوم».

طلب واسع

جاء إصدار الصكوك الخضراء مدفوعاً بطلب واسع النطاق من ثلاث مناطق، وتم تخصيص 78 % لمنطقة الشرق الأوسط، و 13 % لأوروبا 9 % لآسيا وأمريكا، كما تم تخصيص 42% للبنوك التجارية و26% للخدمات المصرفية الخاصة و17% لمديري الأصول والصناديق و16% لغيرها.

وكلّف مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد منسقاً عالمياً لإصدار الصكوك، بينما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين و مشتركين للإصدار ومديرين مشتركين للدفاتر.