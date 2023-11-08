شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي التجاري يتلقى عرضاً ملزماً لشراء 80% من ذراعه العقارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تلقى بنك أبوظبي التجاري عرضاً مُلزماً للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة أبوظبي التجاري للعقارات المملوكة له بالكامل من قبل شركة «ناين ياردز بلس القابضة»، إحدى شركات «إي آي إتش إثمار الدولية القابضة» والذراع العقاري الرئيسي لها.

ومن المتوقع إتمام هذه الشراكة خلال الربع الأخير من العام 2023، بعد استكمال كافة المتطلبات والاتفاقيات المرتبطة بالصفقة والحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء كافة متطلبات الانجاز.

ويتوقع بنك أبوظبي التجاري، الذي سيحتفظ بحصة 20% في شركة «أبوظبي التجاري للعقارات»، تحقيق عوائد بقيمة 400 مليون درهم تقريباً عند بيع حصة الأغلبية لشركة «ناين ياردز بلس القابضة». وتأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الرامية إلى التركيز على الأعمال المصرفية الأساسية والاعتماد على الشراكات الاستراتيجية الرائدة.

دعم النمو المتسارع

يُشار إلى أنّ «ناين ياردز بلس القابضة»، الذراع العقارية لشركة «إي آي إتش إثمار الدولية القابضة» وهي شركة استثمارية قابضة سريعة النمو مقرها أبوظبي، تعمل عبر تسعة قطاعات مختلفة تشمل العقارات والطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات البديلة والضيافة والرعاية الصحية والسياحة والسفر والخدمات المالية والتجارة وقطاع السيارات. وستدعم عملية الاستحواذ من قبل «ناين ياردز بلس القابضة» النمو المتسارع لشركة «أبوظبي التجاري للعقارات».

وأكّد بنك «أبوظبي التجاري» و«ناين ياردز بلس القابضة» أن «شركة أبوظبي التجاري للعقارات ستحتفظ بشخصيتها الاعتبارية المستقلة وعلامتها التجارية الخاصة بما يضمن استمرارية عملياتها وأنشطتها وخدماتها ومواصلة تقديم أفضل الخدمات لعملائها.وستستمر الشركة في الاستفادة من المكانة المرموقة والعلامة التجارية القوية لبنك أبوظبي التجاري وخبراته المالية وشبكة علاقاته في قطاع إدارة العقارات، إلى جانب الخبرة العقارية والنمو المتسارع لشركة ناين ياردز بلس القابضة».