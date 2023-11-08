شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تواصل تعزيز مكاسبها بدعم من أسهم الشركات الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم الأمريكية تعزيز مكاسبها، أمس الأربعاء، بدعم من أسهم الشركات الكبرى.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.15%، وكسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.05%، بينما صعد مؤشر «ناسداك» 0.02% فقط.

وارتفعت أسهم «ريفيان» 6.43%، بسبب نتائج أفضل من المتوقع وتوجيهات الإنتاج، في حين تراجعت «Array Technologies» بنسبة 11.8% بسبب ضعف التوجيه للعام بأكمله في ما يتعلق بالأرباح والإيرادات. وخسرت شركة «Spirit AeroSystems»، إحدى الشركات الموردة لشركة «بوينغ» 14%، بعد الإعلان عن خطة لزيادة رأس المال من خلال عروض الأسهم والأوراق المالية. وواصلت أسهم «مايكروسوفت» وارتفعت 0.42%، بعد أن أغلقت على ارتفاع الثلاثاء، مختتمة جلسة التداول عند أعلى مستوى قياسي لها على الإطلاق بـ 360.53 دولار.

وتأتي هذه المكاسب بعد تجاوز نحو 80% من الشركات المدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقديرات الأرباح هذا الموسم، في حين يعني تباطؤ الطلب أن 59% فقط من الشركات تجاوز توقعات الإيرادات أيضاً.

وقال كين ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة ماهوني لإدارة الأصول: «لقد أعلنت جميع شركات التكنولوجيا الكبرى تقاريرها بالفعل، نحن نعرف نوعاً ما مكان الجميع في هذه المرحلة، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك الكثير من المفاجآت في هذه المرحلة».

وأضاف ماهوني أن هذه المكاسب المستمرة في الأسهم، بقيادة أسهم التكنولوجيا الكبيرة، إضافة إلى إجراءات البنك المركزي الصامتة، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع السوق بشكل جيد حتى عام 2024. (وكالات)