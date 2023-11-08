شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8-11-2023.



إيقاف تداول 12 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القاهرة للإسكان والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعربية للمحابس، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعبوات الطبية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعربية للصناعات الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 35 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقn 35 مليار جنيه عند مستوى 1.616 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 124.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 5.72%، واستحوذت المؤسسات على 21.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 4.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 294.6 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 40.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، 251.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 23986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 29074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10209 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 6901 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5456 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1446 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 24.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 33.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.01%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 151.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.72%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.776 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.79%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 25.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.91%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 36.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.41%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.50%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 1.007 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.18%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 4.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 20.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.