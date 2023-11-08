الاقتصاد

الرقابة المالية: 49.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح خلال شهر أغسطس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: 49.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت 49.8 مليار جنيه خلال شهر أغسطس، موزعة بين 21.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و8.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و7.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و4.97 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)، و4.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و3.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و599 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري.

 

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر أغسطس لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 7 مليار جنيه

 

حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.2 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023

 

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.7 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023

 

حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.6 مليار جنيه.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements