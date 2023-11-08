305 ملايين أرباح جبل عمر بالربع الثالث

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وعلى صعيد نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ صافي الأرباح إلى 237.5 مليون ريال مقابل خسارة 157.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.21 ريال مقابل خسارة 0.17 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع الإيرادات بنسبة 7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بسبب التحسن في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف.
- تحقيق ربح قدره 391 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر خلال الربع الثالث.
- انخفاض مصاريف التشغيل بنسبة 73% والتي تعود بشكل كبير إلى عكس مخصص خسائر ائتمانية وانخفاض الرسوم الاستشارية المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية.
كما أرجعت تسجيل صافي ربح في الأشهر التسعة مقارنة بصافي خسارة في الفترة السابقة إلى:
- ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نتيجة التحسن القوي في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف، إضافة إلى نمو إيرادات المراكز التجارية.
- عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 42 مليون ريال في الفترة بسبب تحسن تحصيل الذمم المدينة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
- تحقيق ربح قدره 391 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر.
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