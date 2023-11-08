مليار ريال عقود استثمارية في جازان خلال عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت منطقة جازان قفزات استثمارية تمثلت في توقيع عقود بقيمة جاوزت مليار ريال خلال عامي 2022 -2023 ، مما يؤكد الجاذبية الاستثمارية والإقبال الكبير على المنطقة.

وأوضحت أمانة منطقة جازان، أن الطفرة الاستثمارية التي تحققت في المنطقة خلال عامين تمثل 40 % من إجمالي استثمارات الأمانة خلال الـ20 عاما الماضية.

وأرجعت الأمانة ذلك إلى الدعم الذي تحظى به من القيادة الحكيمة، والمميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة في تنوع التضاريس النادر كالجبال، والسهول، والجزر، والشواطئ.

إضافة إلى وجود سواحل تجاوز امتدادها 300 كلم، وتضم «مصفاة جازان» التي تعد واحدة من أكبر محطات التكرير في العالم، إضافة إلى وجود ثالث أكبر موانئ المملكة، إلى جانب وجود حراك تنموي تشهده المنطقة، وتطوير في البنى التحتية، عزز ذلك إدراج المنطقة ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية، وضمن المناطق الاقتصادية الخاصة، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

قفزات استثمارية في جازان

عقود بقيمة جاوزت مليار ريال.

الفترة من 2022 -2023.

تمثل 40% من إجمالي استثمارات الأمانة خلال 20 عاما.

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