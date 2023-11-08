تدشين برنامج تمكين لتمويل رواد ورائدات الأعمال في حائل

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وحث الأمير عبدالعزيز بن سعد، أبناء وبنات المنطقة من رواد ورائدات الأعمال بالعمل الجاد لتحقيق أفضل النتائج مما يعود عليهم وعلى المنطقة بالفائدة، مبديا إعجابه وسعادته بما شاهده من نماذج .
ويعد هذا البرنامج أحد مبادرات غرفة حائل بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية «الشريك الاستراتيجي»، وهي مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة « الناشئة « من خلال عدة مسارات تمويلية متنوعة.
ونوه الخليفي بدعم أمير حائل لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، وتطوير قطاع الأعمال بما يخدم المنطقة و بإطلاق هذه المبادرة التي تهدف انشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع الشباب للعمل بأنفسهم في منشآتهم، وخلق فرص عمل للشباب والفتيات بالمنشآت، وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وكذلك مساعدة رواد ورائدات الأعمال بالحصول على تمويل مالي لتمكينهم من إقامة مشاريعهم.
من جهته بين المشاري دور الشراكة الفعالة بين البنك والغرفة التي كان من نتاجها تأسيس ورعاية ثلاثة وستين منشأة بإجمالي مبلغ سبعة عشر مليون ريال.
إثر ذلك شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعد نماذج من المستفيدين من برامج الغرفة والبنك ، ثم كرم خمسين من رواد ورائدات الأعمال من المستفيدين من برامج غرفة حائل.
واستلم سمو أمير حائل التقرير الإحصائي لبرنامج تمكين من رئيس غرفة حائل.
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