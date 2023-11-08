سابتكو تسجل أرباحا في الربع الثالث بـ33.5 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» أرباحا صافية في الربع الثالث بقيمة 33.5 مليون ريال، مقابل 1.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة زيادة 2543.1%، بحسب النتائج المالية الأولية للشركة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 74 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 33 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 120.3%.

كما سجلت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام أرباحا بقيمة 44.7 مليون ريال مقابل خسارة 1.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 0.29 ريال مقابل 0.02 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأفادت الشركة بأن أرباح الربع الثالث تعود إلى ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب والنقل العام، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات وتكلفة التمويل ومصروف الزكاة.

إضافة إلى ذلك تضمن الربع الحالي انخفاضا أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية.

وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية. وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع.

ولفتت إلى أن الربع الثالث تضمن تسجيل خسائر أعلى في المشروع المشترك. كما تضمن الربع الثالث تسجيل خسائر في شركة زميلة.

وذكرت الشركة أن أرباح الأشهر التسعة تعود إلى ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب والنقل العام وإيرادات موسمي رمضان والحج، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية وتكاليف التمويل، وكذلك ارتفاع في مصروف الزكاة إضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

ونبهت إلى أن الفترة المماثلة تضمنت

تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية.

كما تضمنت الفترة المماثلة تسجيل خسائر أعلى في المشروع المشترك. وكذلك تضمنت تسجيل رد انخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع. فيما تضمنت الفترة الحالية تسجيل خسائر في شركة زميلة.

وأشارت إلى انخفاض الخسائر المتراكمة

للشركة المسجلة في تاريخ 30 يونيو 2023م من مبلغ 288.9 مليون ريال، ما يعادل نسبة (23.11%) من رأسمال الشركة البالغ 1,250 مليون ريال إلى مبلغ 268.7 مليون ريال، ما يعادل نسبة (21.49%) من رأس المال، وكان تاريخ انخفاض تلك الخسائر في 30 سبتمبر 2023م، نظرا لتحقيق أرباح في الربع الثالث 2023م.