شكرا لقرائتكم خبر أديس القابضة تربح 87.4 مليونا في الربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت الأرباح الصافية لشركة أديس القابضة في الربع الثالث 87.4 مليون ريال، مقابل 22.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة زيادة 283.3%، وفق النتائج المالية المعلنة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي في الربع الثالث 325 مليون ريال مقابل 143 مليون ريال في الربع المماثل بزيادة 127.2%.

وأظهرت النتائج صافي أرباح في الأشهر التسعة الأولى من العام بقيمة 283 مليون ريال مقابل 176 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنمو60.8%. وبلغت ربحية السهم 0.44 ريال.

ولم تحتسب ربحية السهم لفترة 30 سبتمبر 2022م نظرا لأن الأسهم لم تصدرها الشركة إلا بتاريخ 31 ديسمبر 2022م.

وذكرت الشركة أن زيادة أرباح الربع الثالث وأرباح الأشهر التسعة من العام، تعود إلى النمو الكبير في الإيرادات وتعزيز إجمالي الربح نتيجة توسع عمليات المجموعة، وتحديدا في قطاع الحفر البحري، وقد انعكست هذه الزيادة في عدد منصات الحفر العاملة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وقابله زيادة جزئية في تكاليف التمويل التي تكبدتها المجموعة المرتبطة بالمشروعات الخاصة بإعادة التأهيل لمنصات الحفر والتي ستستقر بعد بدء العمل الكامل لمنصات الحفر والمتوقع خلال 2024.

إضافة إلى تأثير مخصص انخفاض في قيمة المخزون التي تمت خلال الربع نفسه من العام الماضي بمبلغ 20.9 مليون ريال.