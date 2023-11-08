شكرا لقرائتكم خبر 235 % زيادة في أرباح زين السعودية خلال 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) في الربع الثالث أربحا بقيمة 285 مليون ريال مقابل 85 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 235.2%، بحسب النتائج المالية الأولية للشركة والمنشورة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 331 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 246 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 34.5%.

وبلغت الإيرادات خلال الربع الثالث 2.5 مليار ريال مقارنة بـ2.2 مليار ريال في الربع المماثل العام الماضي بنسبة زيادة 10.4%.

وفي جانب نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2023، بلغ صافي الربح 971 مليون ريال مقابل 299 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 224.7%.

ووصلت ربحية السهم إلى 1.08 ريال مقابل 0.33 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

– حققت «زين السعودية» (الشركة) صافي ربح بلغ 285 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من 2023، محققة ارتفاعا قدره 234% مقارنة بـصافي ربح بلغ 85 مليون ريال سعودي للربع الثالث من 2022، كما حققت الشركة ارتفاعا في إجمالي الربح بلغ 105 ملايين ريال مقارنة بالربع الثالث من 2022.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث إلى:

– تحقيق إيرادات ربعية بلغت 2.5 مليار ريال، بزيادة في الإيرادات بلغت 239 مليون ريال بزيادة قدرها 10% عن إيرادات الربع الثالث من 2022، ويعود هذا الارتفاع إلى النمو في إيرادات خدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وقطاع الأعمال، ومبيعات الجملة إضافة إلى النمو في إيرادات شركة «تمام للتمويل».

– ارتفاع في تكلفة الإيرادات بنسبة 15%، نتيجة لارتفاع الإيرادات.

– ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 90 مليون ريال، الناتجة بشكل رئيسي عن إعادة هيكلة مصاريف الشركة جراء صفقة بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات، في حين انخفضت مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 82 مليون ريال نتيجة لتحسن القدرة على التحصيل.

– ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 23 مليون ريال ويعود ذلك إلى الارتفاع في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار (ليبور).

– بيع وإعادة تأجير 1,400 برج لشركة (لتيس الذهبية) والتي تم تحويلها خلال الربع الثالث من 2023، والتي حققت أرباحا بمبلغ 139 مليون ريال، باستثناء أي زيادة مرتبطة بأثر الزكاة.

فيما عزت تحقيق الأرباح لفترة 9 أشهر من العام الحالي إلى:

– ارتفاع في الإيرادات بمبلغ 669 مليون ريال بنسبة قدرها 10% مقارنة بالفترة المماثلة من 2022، ويعود هذه الارتفاع إلى النمو في إيرادات خدمات الجيل الخامس والخدمات الرقمية وقطاع الأعمال ومبيعات الجملة إضافة إلى النمو في إيرادات شركة تمام للتمويل.

– ارتفاع تكلفة الإيرادات بمبلغ 152 مليون ريال.

– ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 470 مليون ريال، بشكل رئيسي نتيجة لإعادة هيكلة مصاريف الشركة جراء صفقة بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات، في حين انخفضت مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 66 مليون ريال.

– ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 114 مليون ريال ويعود ذلك إلى الارتفاع في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار (ليبور).

– صافي الربح الناتج عن صفقة بيع وإعادة تأجير 5,000 برج إلى شركة لتيس الذهبية بمبلغ 671 مليون ريال باستثناء أي زيادة مرتبطة بأثر الزكاة.