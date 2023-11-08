شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 193 ألف سيارة جديدة في الإمارات خلال 9 شهور بنمو 20% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حازم حلمي

باعت وكالات السيارات المحلية في الإمارات، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2023، أكثر من 193,698 مركبة، بنسبة نمو وصلت إلى 20.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وينمو سوق بيع المركبات في الإمارات للشهر الحادي عشر على التوالي، ابتداء من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي 2023.

وكشفت البيانات والأرقام التي نشرتها منصة (focus2move) المختصة بأسواق السيارات العالمية أن الوكالات في الدولة باعت نحو 21,175 مبايعة جديدة للسيارات، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بنمو 12.2%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وأوضحت البيانات والأرقام أن شركة «ميتسوبيشي» اليابانية كانت الأكثر تضرراً، خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023، بعد انخفاض مبيعاتها 49.5% على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات المنصة، التي كشفت فيها عن أكثر العلامات التجارية مبيعاً في الإمارات، تصدّرت الشركات اليابانية الترتيب، بعدما تربعت تويوتا على عرش المبيعات، حيث باعت نحو 54,386 مركبة جديدة، بنسبة نمو 10.4% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت حصتها السوقية من المبيعات 28.1%، وحلت خلفها نيسان ببيعها 30,648 سيارة جديدة بنسبة نمو 28.3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحلت في المركز الثالث كأكثر المركبات مبيعاً في الإمارات، منذ يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي، ميتسوبيشي بعدما باعت 6,965 مركبة جديدة، رغم انخفاض مبيعاتها بنسبة 49.5%، مقارنة بعام 2022.

وعن أكثر فئات المركبات مبيعاً في الدولة، أوضحت المنصة أنها (Toyota Hilux)، خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023.

جدير بالذكر أن سوق المركبات في الإمارات شهد ازدهاراً ملحوظاً في الفترة ما بين 2010 - 2015، حيث تضاعف حجم بيع المركبات من 213.072 إلى 408.154 مركبة في 2015، وهو أعلى رقم قياسي للمبيعات على الإطلاق.