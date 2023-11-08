شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات عند مستويات فنية جيدة.. الأسهم تنهي سلسلة مكاسبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أنهت أسهم الإمارات سلسلة من المكاسب، الأربعاء، وسط بقاء مؤشرات الأسواق عند مستويات فنية جيدة تؤهلها لاختراقات جديدة، خلال الجلسات القادمة، في إطار عملية تصحيح للأسعار.

وانخفض سوق دبي المالي 0.6% إلى مستوى 3965.21 نقطة بعد ارتفاع 8 جلسات متتالية، فيما انخفض سوق أبوظبي على نحو طفيف 0.06% إلى مستوى 9545.68 نقطة.

وجاء تماسك سوق العاصمة بدعم من سهم (اتصالات إي آند)، الذي ارتفع 0.71% إلى مستوى 19.96 درهم، وبنك أبوظبي الأول 0.45% إلى 13.38 درهم، و«ألفا ظبي» 0.84% إلى 19.12 درهم. وفي المقابل تراجع سهم «طاقة» 1.27% إلى 3.12 درهم.

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وفي سوق دبي، خالف سهم «أمانات» التراجعات من خلال ارتفاعه 1.88% إلى مستوى 1.08 درهم، بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها في 9 شهور بنسبة 73%، لتصل إلى 88.2 مليون درهم.

وفي المقابل، ضغطت أسهم قيادية على مؤشر دبي، منها «إعمار العقارية» بنزوله 2% إلى 6.84 درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني بهبوطه 0.56% إلى 17.7 درهم، ودبي الإسلامي بانخفاضه 0.89% إلى 5.55 درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 893.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و277.7 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 286.7 مليون سهم، توزعت بواقع 160.7 مليون سهم في أبوظبي، و126 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 45 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 16860 صفقة.

سوق أبوظبي

جاء تماسك مؤشر سوق أبوظبي، مع ارتفاع أسهم في قطاعات المالية والاتصالات والصناعة على وقع استقرار العقار.

وفي المالية، تراجع «أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 0.93% و«العالمية القابضة» 0.15%، مقابل ارتفاع «ملتيبلاي» 0.27%.

وارتفع في قطاع الاتصالات، سهم «الياه سات» 1.17%. وفي قطاع العقار استقر رأس الخيمة العقارية، مقابل نزول «إشراق» 0.86% و«منازل» 1.85%.

وانخفض في قطاع الطاقة، سهم «أدنوك للتوزيع» 3.3% و«أدنوك للغاز»0.91% و«دانة غاز» 1.57%، مع استقرار «أدنوك للحفر» من دون تغيير.

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وعلى صعيد قطاع الصناعة، انخفض «أدنوك للإمداد» 0.28% و«موانئ أبوظبي» 0.8% و«حديد الإمارات-أركان» 2%، أمام ارتفاع «الجرفات البحرية» 0.93%.

وفي التكنولوجيا، انخفض «بيانات» 1.59%، بينما ارتفع في قطاع الرعاية الصحية «برجيل» 1.68%.

سوق دبي

بدوره، هبط مؤشر سوق دبي المالي متأثراً بانخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة والمرافق.

وفي قطاع المالية، تراجع «دبي المالي» 2.14% و«أملاك» 1.23% و«الإمارات دبي الوطني» 0.56% و«شعاع» 2.25%، مقابل ارتفاع «جي إف إتش» 0.97%.

وهبط في قطاع العقار سهم «ديار» 0.32% و«إعمار للتطوير» 2.55% و«الاتحاد العقارية» 1.48%، مقابل ارتفاع «تيكوم» 0.76%.

وانخفض في الصناعة، «أرامكس» 0.43% و«الخليج للملاحة» 0.55% و«سالك» 0.94%، مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 0.36% و«دبي للاستثمار» 0.42%.

وارتفع في قطاع المرافق «إمباور» 0.54%، مقابل انخفاض «تبريد» 1.9% واستقرار «ديوا».

توجه السيولة

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وتصدرت سيولة أبوظبي سهم «العالمية القابضة» بقيمة 222 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 399.5 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 102.4 مليون درهم وصولاً إلى مستوى 19.12 درهم، ثم «ملتيبلاي» الذي اجتذب 87.18 مليون درهم وأقفل عند 3.67 درهم ورابعاً «الجرافات البحرية» بتداولات ب35 مليون درهم مغلقاً عند 23.94 درهم.

وفي دبي تصدر «أمانات» التداولات ب54.86 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 1.08 درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة قدرها 49.7 مليون درهم وصولاً إلى سعر 7.15 درهم، ثم «إعمار العقارية» باستقطابه 41.3 مليون درهم ليغلق عند 6.84 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بتداولات بلغت 37 مليون درهم وأقفل عند 17.7 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 17.25 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و3.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

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وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 17.25 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 16.67 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و577.7 ألف درهم محصلة بيع العرب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 28.9 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.09 مليون درهم محصلة شراء العرب، و11.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و16.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 28.9 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 30.5 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار 44.8 مليون درهم محصلة بيع.

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وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 44.8 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 30.5 مليون درهم محصلة بيع.