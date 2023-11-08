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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المواصفات السعودية تنظم اليوم الملتقى السنوي للجودة تحت شعار «الجودة.. تحقق القدرة التنافسية»، وذلك احتفاء باليوم العالمي للجودة لهذا العام.

ويهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للمهتمين والمختصين لبحث سبل توظيف القدرة التنافسية للوصول إلى التميز على مستوى الأهداف والعمليات.

وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الملتقى سيبحث عدة محاور، منها: أساليب تحسين الجودة ودورها في الصناعة والميزة التنافسية عبر الابتكار، ودعت الهيئة المهتمين والمختصين الراغبين في حضور الملتقى إلى التسجيل عبر الرابط المخصص.

وتأتي أهمية الملتقى السنوي للجودة كأحد ركائز نشر الوعي لمفاهيم الجودة، مما يطور من مهارات الأفراد ويعزز قدراتهم ومساعدتهم على التفاعل البناء في مختلف مجالات الحياة، كما يعد الملتقى فرصة للمهتمين والمختصين بمجالات الجودة للتعرف على التطبيقات الحديثة في استدامة الجودة لدى القطاعات المختلفة.