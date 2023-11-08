صندوق الاستثمارات يبحث شراء حصة في شركة صينية لصناعة السيارات الكهربائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي مباحثات مع مجموعة صينية لصناعة السيارات الكهربائية، بهدف استثمار 250 مليون دولار عبر شراء حصة في الشركة، وذلك ضمن خطته للتوسع في هذا القطاع.

وأفادت وكالة بلومبيرج بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مباحثات مع المجموعة الصينية Human Horizons لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك لاستثمار ما لا يقل عن 250 مليون دولار فيها.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يشتري صندوق الاستثمارات العامة حصة في الشركة التي تقدر قيمتها عند 3 مليارات دولار.

ووفقا لبلومبيرج، تدرس مجموعة Human Horizons جمع ما يصل إلى مليار دولار من مستثمرين من القطاع الخاص لدعم نمو أعمالها، إضافة إلى خيارات إجراء طرح عام أولي لأسهمها.

وHuman Horizons شركة صينية مقرها في شنغهاي تصنع السيارات الكهربائية تحت العلامة التجارية HiPhi وتطور تكنولوجيا القيادة المستقلة.

وهي تدير مصنعها الذكي للإنتاج والتجميع في يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو، ومصنعا آخر في جينكياو - شنغهاي.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة عملية التحول على مستوى قطاع المركبات والنقل، وتمثل الاتفاقية مع هيونداي المبادرة الأحدث ضمن جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة في القطاع عالميا. كما سيكون من شأن الاتفاقية التي أعلن عنها في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض أكتوبر الماضي، زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الأمداد في المملكة والعالم.

وبين أبرز مبادراته في هذا القطاع، أعلن الصندوق أخيرا إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل «تسارُع»، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.

كما أعلن كل من الصندوق والشركة السعودية للكهرباء إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد على 5,000 شاحن سريع بحلول 2030.