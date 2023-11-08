لقاء استراتيجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عُقد بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أمس، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبدالرحمن السماري، وذلك لاستعراض المنجزات والجهود المبذولة بين الجانبين. وجرى خلال اللقاء استعراض مسارات الشراكة بين الجانبين وإنجازاتها، والمتضمنة مراجعة تضمين متطلبات المحتوى المحلي والمشاركة الاقتصادية في المنافسات عالية القيمة، وحجم الاستفادة من القائمة الإلزامية، والاتفاقيات الإطارية، واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، إضافة للإجراءات لفرق العمل المشتركة بينهما للإسهام في تطوير وتحسين الإجراءات، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، بما ينعكس إيجابا على المستوى الوطني، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي. كما تم بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة.

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