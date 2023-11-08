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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، التقى عددا من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأغذية. وأكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتيسير أعمالها والإجراءات المتعلقة بها، بما ينعكس على نحو إيجابي على سلامة المنتجات، ودعم الاستثمار والمحافظة على نمو سوق الغذاء، ويحقق الفائدة للمستهلكين في المملكة بتوفير أغذية ذات جودة عالية. وأشار إلى أهمية زيادة المنتجات ذات القيمة التغذوية العالية لتعزيز الصحة العامة وإيجاد البدائل.

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