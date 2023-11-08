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وشاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في جلسة رئيسة خلال المعرض قدمها مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لتقنيات التعرف المتقدم والهوية الرقمية في سدايا الدكتور هذام التويجري استعرض خلالها قصة (تطبيق نفاذ) الذي يتيح التحقق من الهوية الرقمية للأفراد عبر السمات الحيوية بطريقة آمنة وموثوقة من أجل تمكين المستخدمين من الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة.
وتهدف هذه المشاركة إلى إبراز تميز المملكة في المجالات الرقمية لا سيما البيانات والذكاء الاصطناعي وما وصلت إليه من تقدم في غضون أعوام معدودة تصدرت فيها المملكة باسم سدايا أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال.
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