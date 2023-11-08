شكرا لقرائتكم خبر «سدايا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت في معرض جارتنر لتقنية المعلومات 2023 في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 6 - 9 نوفمبر 2023م ضمن جهود السعودية الرقمية الممثلة للمملكة في المعرض بمشاركة 10 جهات الحكومية.

وشاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في جلسة رئيسة خلال المعرض قدمها مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لتقنيات التعرف المتقدم والهوية الرقمية في سدايا الدكتور هذام التويجري استعرض خلالها قصة (تطبيق نفاذ) الذي يتيح التحقق من الهوية الرقمية للأفراد عبر السمات الحيوية بطريقة آمنة وموثوقة من أجل تمكين المستخدمين من الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف هذه المشاركة إلى إبراز تميز المملكة في المجالات الرقمية لا سيما البيانات والذكاء الاصطناعي وما وصلت إليه من تقدم في غضون أعوام معدودة تصدرت فيها المملكة باسم سدايا أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال.