شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بهبوط أسهم شركات التأمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم، مع تراجع أسهم شركات التأمين والمؤسسات المالية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع تقريباً، ويتجه إلى تسجيل تراجع لليوم الثالث على التوالي.

وقادت أسهم شركات التأمين خسائر القطاع، وانخفضت 1.2% متأثرة بهبوط سهم شركة "سويس لايف هولدينج" 6 %.

تراجع مستمر

كانت الأسهم الأوربية تراجعت قبل يومين، بعدما سجل المؤشر ستوكس 600 أكبر قفزة أسبوعية منذ مارس، مع انخفاض أسهم قطاع العقارات، فيما ارتفع سهم "رايان إير" عقب توقعات أن تحقق الشركة أرباحاً سنوية قياسية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % عند الإغلاق بعد أن قفز بأكثر من 3 % الأسبوع الماضي مع ارتفاع معنويات المستثمرين عقب صدور مجموعة بيانات عن تحقيق شركات أرباحاً كبيرة وعلامات على توقف بنوك مركزية كبرى عن التشديد النقدي.