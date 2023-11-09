شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم التكنولوجيا تدعم استقرار «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تباين، الأربعاء، وتلقى ستاندرد اند بورز وناسداك دعماً من أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة في الوقت الذي تقيم فيه الأسواق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لقياس توقعات أسعار الفائدة. وكافحت المؤشرات لتمديد أطول سلسلة انتصارات لها منذ حوالي عامين.

وفيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.08%، استقر المؤشر ستاندرد اند بورز حيث انتعش من خسارة بلغت 0.4% منتصف الجلسة، وصعد 0.1%، فيما ارتفع المؤشر ناسداك 0.08%.

وارتفعت أسهم أبل 0.53% وميتا 0.47% وغوغل 0.66% ومايكروسوفت 0.5% وتيسلا 0.12% ونتفليكس 0.4%.

وارتفعت أسهم «ريفيان» 6.43%، بسبب نتائج أفضل من المتوقع وتوجيهات الإنتاج، في حين تراجعت «Array Technologies» بنسبة 11.8% بسبب ضعف التوجيه للعام بأكمله في ما يتعلق بالأرباح والإيرادات. وخسرت شركة «Spirit AeroSystems»، إحدى الشركات الموردة لشركة «بوينغ» 14%، بعد الإعلان عن خطة لزيادة رأس المال من خلال عروض الأسهم والأوراق المالية. وواصلت أسهم «مايكروسوفت» وارتفعت 0.42%، بعد أن أغلقت على ارتفاع الثلاثاء، مختتمة جلسة التداول عند أعلى مستوى قياسي لها على الإطلاق بـ 360.53 دولار.

وتأتي هذه المكاسب بعد تجاوز نحو 80% من الشركات المدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقديرات الأرباح هذا الموسم، في حين يعني تباطؤ الطلب أن 59% فقط من الشركات تجاوز توقعات الإيرادات أيضاً.

وقال كين ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة ماهوني لإدارة الأصول: «لقد أعلنت جميع شركات التكنولوجيا الكبرى تقاريرها بالفعل، نحن نعرف نوعاً ما مكان الجميع في هذه المرحلة، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك الكثير من المفاجآت في هذه المرحلة».

وأضاف ماهوني أن هذه المكاسب المستمرة في الأسهم، بقيادة أسهم التكنولوجيا الكبيرة، إضافة إلى إجراءات البنك المركزي الصامتة، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع السوق بشكل جيد حتى عام 2024.

الأسهم الأوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء مدعومة بمكاسب أسهم قطاع الرعاية الصحية وتقارير أرباح قوية للشركات في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية وتصريحات محافظي البنوك المركزية بحثا عن إشارات على مسار رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات انخفاضا كبيرا لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو في سبتمبر، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات، في حين أظهر مسح آخر أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة إلى أربعة بالمئة.

وقالت ميلاني ديبونو كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي لدى بانثيون ماكروإيكونوميكس «بالنظر إلى الربع الرابع، يجب أن ينتهي الضغط على الدخل الحقيقي مع استمرار انخفاض التضخم وارتفاع الأجور». لكنها أضافت أن «مقاييس المسح المتعلقة بالطلب تشير إلى أن المستهلكين ليسوا في مزاج جيد للإنفاق وأن ثقة المستهلكين لا تزال ضعيفة».

وقال صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي إنه يحتاج إلى رؤية مزيد من التقدم في تخفيف الضغوط التضخمية وإنه يتعين على الشركات والحكومات التدخل للحيلولة دون مواصلة مسار رفع أسعار الفائدة. وقفز سهم فيستاس الدنمركية لتصنيع توربينات الرياح 9.8 بالمئة بعدما جاءت أرباح التشغيل والإيرادات أفضل من المتوقع في الربع الثالث.

وقالت كونتيننتال إنها تتوقع أرباحا قوية في الربع الرابع والمزيد من النمو في سوق السيارات العالمية هذا العام مقارنة بما كان متوقعا في السابق، مما رفع أسهم الشركة المصنعة لقطع غيار السيارات 4.1 بالمئة. وقادت أسهم قطاعي السيارات والتجزئة المكاسب اليوم إذ صعد كل منهما 1.1 بالمئة.

وقفز سهم متاجر التجزئة البريطانية ماركس اند سبنسر 8.4 بالمئة بعد ارتفاع أرباح الشركة في النصف الأول من العام 75 بالمئة، متجاوزا التوقعات بقدر كبير. كما صعد سهم كومرتس بنك الألماني 0.7 بالمئة بعدما زاد صافي أرباح البنك بمقدار ثلاثة أمثال في الربع الثالث، وهو ما كان أيضا أعلى من التوقعات.

وقفز سهم شركة المعدات الطبية الدنمركية أمبو تسعة بالمئة بعد ارتفاع هامش أرباحها قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك للعام بأكمله. وقادت الشركة المكاسب من بين أسهم قطاع الرعاية الصحية.

كانت بيانات لمجموعة بورصات لندن أظهرت أن من بين الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 التي أعلنت نتائج الربع الثالث، تجاوزت أرباح 55.3 بالمئة منها التوقعات، وهو ما يزيد قليلا عن المعدل المعتاد البالغ 54 بالمئة. (وكالات)