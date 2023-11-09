شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستقر مقابل اليورو ويرتفع أمام الين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الدولار مقابل اليورو يوم الأربعاء، وارتفع مقابل الين بعدما استعاد عافيته في أعقاب عمليات بيع حادة الأسبوع الماضي، وسط تزايد الثقة في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بلغ نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وظل التجار أيضا في حالة تأهب لتدخل محتمل يتعلق بالعملة اليابانية التي تجاوزت 151 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى للين خلال أسبوع.

تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع، ما يجعل رفع أسعار الفائدة أقل احتمالا، وسيضعف جاذبية العملة الأمريكية التي استفادت من القوة النسبية للولايات المتحدة مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى.

وتراجع الدولار الأمريكي بعد أن جرى تفسير تصريحات رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول على أنه يتبنى لهجة حذرة في ختام اجتماع البنك الذي استمر يومين يوم الأربعاء الماضي، حين أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير.

ولم يعلق باول على السياسة النقدية في خطاب ألقاه أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يتحدث أيضا اليوم الخميس.

الدولار مقابل اليورو

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تداول له 0.05% إلى 105.58، وكان المؤشر انخفض 1.4% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يوليو.

وارتفع اليورو 0.02% إلى 1.0702 دولار.

وصعد الدولار 0.41% إلى 151.03 ين ياباني، متجها مرة أخرى نحو مستويات جعلت المستثمرين يترقبون تدخلا يتعلق بالعملة، وكان الين سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في عام عند 151.74.

انخفاض الإسترليني والدولار الأسترالي

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.12% إلى 1.2283 دولار، وكان سجل في وقت سابق هذا الأسبوع أعلى مستوى له في 7 أسابيع مقابل الدولار فوق 1.24 دولار.

كما نزل الدولار الأسترالي 0.57% أخرى إلى 0.6400 دولار أمريكي بعدما انخفض 0.8% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له في نحو شهر.