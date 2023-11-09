شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن.. بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ صباح اليوم الخميس، إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر "شاملًا الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في "⁧حساب المواطن⁩".

وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الخميس.

توجيه المنافع للفئات الأكثر استحقاقًا

ويستهدف برنامج حساب المواطن إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات الأكثر استحقاقًا، بما يضمن توجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، ويوفر من خلاله دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.

وصدر، توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

وتضمن أيضًا استمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة 3 أشهر حتى دفعة شهر ديسمبر المقبل.

التسجيل في حساب المواطن

وتستطيع التسجيل في برنامج حساب المواطن وفقًا لمجموعة من الخطوات البسيطة إلكترونيًا، وهي كالآتي:

- فتح البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال هذا الرابط .

- الضغط على خانة "تسجيل جديد."

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

- ستصل رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة لإتمام التسجيل، وبعدها يمكنك تغيير كلمة المرور.

- إكمال التسجيل، وتقديم البيانات المطلوبة مثل الحساب البنكي والعنوان وبيانات الدخل.

- إرفاق الوثائق المطلوبة.

- وأخيرًا، بعد الإقرار بصحة البيانات المقدمة يقدم طلب التسجيل.