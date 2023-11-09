شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك فى الأسواق اليوم بعد تغيرات الذهب الساعات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 بعد تغيرات عدة في سعر جرام الذهب عيار 24 خلال الساعات الماضية وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر وسجل عيار السبائك الذهب 2983 جنيها بدون إضافة مصنعية.

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2983 جنيها بدون مصنعية

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7457 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14915 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29830 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 59660 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 92771 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 149150 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 298300 جنيه.

الأسعار الخاصة بسبائك الذهب المرصودة في سياق هذا التقرير لا تشمل المصنعية ولا الرسوم الضريبية المفروضة على الذهب سواء الدمغة أو الضريبة، ويضاف متوسط مصنعية 55 إلى 60 جنيها على الجرام في السبائك