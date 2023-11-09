شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تقدم عرضاً جديداً لشراء حصة مسيطرة في «براسكيم» البرازيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت أدنوك بعرض جديد للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة براسكيم البرازيلية، إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم؛ وفقاً لمصادر «بلومبيرغ».

وعرضت «أدنوك» 37.29 ريال برازيلي للسهم لشراء الحصة البالغة 38.3% التي تمتلكها شركة «نوفونور»، أحد أكبر المساهمين في «براسكيم»، فيما تحتفظ نوفونور بحصة 3%.

وقال المصدر إن نصف عملية الشراء ستتم نقدا والباقي بسندات سداد عينية مستحقة خلال سبع سنوات، مع قسيمة بنسبة 7.25% سنويا وتأتي دفعة القسيمة الأولى خلال أربع سنوات، مع دفع الأساسي كاملاً بعد سبع سنوات.

وفي شهر مايو الماضي تقدمت أدنوك بعض مشترك أيضاً مع «أبولو غلوبال مانجمنت» لشراء جميع أسهم شركة براسكيم مقابل 47 ريالًا للسهم الواحد، ودفع 20 ريالًا نقدًا، والباقي في شكل سندات وضمانات؛ والآن تتقدم بالطلب منفردة.

وقال المصدر إن الاقتراح الجديد يدعو شركة النفط البرازيلية العملاقة «بتروليو برازيليرو إس إيه» إلى البقاء كمساهم مسيطر.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة 13.57 مليار ريال (2.8 مليار دولار).