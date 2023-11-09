شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ دبي العالمية» في محادثات لشراء شركة خدمات شحن بهونغ كونغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

تجري «موانئ دبي العالمية» -«دي بي ورلد»؛ محادثات للاستحواذ على شركة «كارجو سيرفيسز فار إيست ليميتد» من رجل الأعمال في هونغ كونغ، جون لاو، حيث تسعى إلى التوسع في آسيا؛ وفقاً لمصادر «بلومبيرغ».

وقالت المصادر: إن المجموعة تعمل مع مستشار مالي بشأن العرض المحتمل، وربما في الصفقة يتم تقدير قيمة الشركة بحوالي 800 مليون دولار.

وبحسب المصادر، لم يتم الاتفاق بعد، كما قد يتقدم آخرون بعرض شراء.

وفي هونغ كونغ، تمتلك «موانئ دبي العالمية» مشروعاً مشتركاً مع مجموعة «غودمان» التي تمتلك مركزاً لوجستياً متعدد الطوابق في محطات حاويات كواي تشونغ بالمدينة.

وفي العام الماضي، وقعت المجموعة اتفاقية للمساعدة على تطوير منطقة التجارة الحرة في شنغهاي بالصين.

وذكرت «بلومبيرغ» في مارس/ آذار الماضي، أن لاو يدرس خيارات تشمل بيع أصوله اللوجستية وسط اهتمام المشترين المحتملين، وربما تكون الصفقة لمشترٍ واحد لجميع الأصول أو صفقة مجزأة تشمل شركات مختلفة، وبالنسبة لـ«موانئ دبي العالمية» يمكن للصفقة أن تعزز وجودها في الصين الكبرى.

وتأسست «فار إيست» في عام 1989 على يد لاو، وتشمل أعمالها الشحن البحري والبضائع والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد وتوزيع الأزياء، وفقاً لموقعها على الإنترنت.